Învinsă de Unirea Slobozia, 0-1, în etapa a 13-a din Liga 2, Oțelul a ajuns la trei meciuri fără victorie în campionat și căzut pe locul 6, cu 22 de puncte.

La finalul meciului, la flash interviu, Dorinel Munteanu (54 ani) a fost întrerupt de un fan care a intrat pe teren cu o vuvuzea. Vizibil afectat, antrenorul gălățenilor i-a spus: „Băăă, du-te, bă, d-aicia, bă!”.

sursă video: DigiSport.

Declarațiile lui Dorinel Munteanu, după înfrângera cu Unirea Slobozia

„Cum am fost pe teren, așa am fost și pe bancă. A fost tensiune! Chiar dacă am început mai prost jocul, apoi a venit acel cartonaș roșu care a rupt echilibrul. Pot spune că am dominat, jucătorii mei s-au implicat să revină în joc.

Nu știu ce să spun de penalty și de cartonaș, nu am revăzut fazele. Arbitrul (n.r. - Andrei Antonie) a fragmentat jocul... nu e o scuză, dar sunt frustrat pentru ce s-a întâmplat.

Am luat și eu roșu, o să lipsesc, ce să fac? Așa manieră de arbitraj nu am mai văzut în viața mea. Nu ne-a lăsat! La orice contact din a doua repriză a fluierat pentru adversar. Dar ce să facem, ăsta e fotbalul, trebuie să stăm la mâna unor arbitri... Am înțeles că e de Divizia A, nu știu cum a ajuns acolo!”, a declarat Dorinel Munteanu la finalul jocului.

Dorinel Munteanu și suporterii Oțelului în 2011

Ieșirea lui Dorinel Munteanu a amintit de episodul din 2011, când Oțelul Galați a câștigat primul titlu din istorie. Atunci, în timp ce se afla la declarații, fostul component al „Generației de Aur” se asigura că fanii entuziasmați nu intră în cadru.