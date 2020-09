Diego Capel, refuzat de doua cluburi din Romania! Fostul castigator al Cupei Uefa cu Sevilla nu a reusit sa conving pentru a prinde un transfer

Spaniolul in varsta de 32 de ani a fost la un pas sa evolueze in Romania.

Diego Capel (32 de ani) a intrat recent in atentia a doua echipe din Romania. Este vorba despre Dinamo Bucuresti si Universitatea Cluj.

Fotbalistul a fost propus prima data la Dinamo, dar Cosmin Contra nu a fost multumit dupa ce l-a urmarit la antrenamente. Apoi, a venit randul lui Daniel Stanciu sa spuna ca a fost propus la "U" Cluj. Directorul sportiv al "studentilor" a explicat ca a fost aproape sa il transfere, insa nu a fost multumit deoarece nu prea a jucat multe meciuri la ultima sa echipa:

”Nu cred ca aveam forta sa il luam pe Diego Capel. A fost propus inaintea meciului cu Metaloglobus. Am respins din prima ideea. Impresarul care m-a sunat era nou. Nu cred ca e acelasi care l-a propus la Dinamo. Era chiar langa Capel cand am vorbit si era dispus sa vina. I-am prezentat proiectul si era gata sa vina. Ideea e ca mi-a spus ca nu s-a inteles cu Dinamo. Dinamo aduce pe zeci de mii de euro salariu, mi s-a parut ceva ciudat. Suna bine daca il aduceam, dar a jucat ultima data in Malta. A jucat si nu prea si acolo. Are o problema si am zis ca nu il luam. Mi-a suras ideea, dar nu am mai sunat inapoi”, a declarat Daniel Stanciu pentru Look Sport.

Diego Capel a evoluat in cariera sa la echipe precum FC Sevilla, Sporting Lisabona, Genoa, Anderlecht, Extremadura (Spania) si Birkirkara (Malta). Capel a adunat si doua selectii la nationala Spaniei.

325.000 de euro este cota de piata a lui Capel, conform Transfermarkt.