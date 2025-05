Golurile au fost marcate de Nemec (10), Carnat (58) şi Onisa (90+3). În clasamentul provizoriu, Steaua se află pe locul 2, cu 52 de puncte, iar FC Voluntari este pe 4, cu 43 de puncte.

Daniel Oprița, deranjat de situația de la club

Imediat după meci, tehnicianul grupării din Ghencea a vorbit atât despre joc și efortul pe care l-au depus jucătorii, dar și despre problema clubului, care nu a obținut dreptul de a promova în primul eșalon fotbalistic, explicând că nu își dorește să continue în aceste condiții.

"După scor, poți spune că a fost un eșec fără drept de apel. Dar dacă ne uităm în teren, nu a fost chiar diferența asta.

Am avut o echipă stoarsă, cu mulți jucători de care am tras, bandajați, am încercat să-i recuperăm pentru că avem un lot destul de subțire, iar programul a fost extrem de încărcat.

Mulți au tras de ei, cu dureri, cum a fost și Matei, s-a resimțit oboseala. Nu am ce să le reproșez.

Plus că atunci când vrei să te bați la promovare, ai nevoie de un lot numeros și valoros. Noi, neavând drept de promovare, am încercat cu ce avem la dispoziție.

Nu știu cum vor fi lucrurile sezonul viitor. Și dacă nu se va rezolva cu promovarea, clubul trebuie să se ocupe și să formeze un lot valoros. Pentru că Steaua e un brand și nu poți să fii umilit, să ajungi în situația asta.

Pentru asta trebuie să fii mai puternic și să aduci jucători pentru Steaua. Dacă vrem să fim Steaua, trebuie să avem și mai multă calitate.

Am și vorbit cu domnul comandant. Dacă nu se schimbă nimic, deși mai am un de de contract, i-am spus că aș vrea să plec. Simt că am ajuns la capătul puterilor.

Dar dacă se va rezolva, atunci rămân cu plăcere, pentru că aș vrea să duc Steaua în Liga 1. Dacă nu, îmi doresc să merg în altă parte", a declarat Daniel Oprița, citat de Digi Sport.