Costel Enache, speriat de poveștile mamei sale despre război: „Nici acum nu a putut să uite coșmarurile”

Antrenorul de 48 de ani a reușit să o redreseze pe Poli Iași, echipă aflată la șapte puncte de locurile de playoff, în liga secundă. Retrogradați la finalul sezonului trecut, după ce s-au luptat cu probleme financiare mari, Poli Iași speră ca în câțiva ani să redevină o forță în campionatul românesc, iar Costel Enache este antrenorul ales să readucă Iașiul pe harta fotbalului de performanță.

Antrenorul care a mai stat pe banca unor echipe importante, precum FC Botoșani, Astra Giurgiu, ”U” Cluj, Hermannstadt, Ceahlăul Piatra Neamț sau pe banca naționalelor U18 și U19 a României speră ca în sezonul viitor să ducă echipa spre promovare.

Antrenorul este speriat, însă, de viitor, iar evenimentele de la nordul țării îl îngrijorează. Un posibil război global nu este exclus, iar ideea unei crize politice internaționale aduce o stare de neliniște.

Costel Enache spune că a aflat povești despre război de la mama sa. Aceasta are 85 de ani în prezent și a rămas cu traume din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sunetul armelor și al bombelor rămânând imprimat în mintea acesteia.

„Mama are 85 de ani, e de undeva din zona Huși și îmi povestea cum a trăit al Doilea Război Mondial, ea fiind copilul cel mai mare dintr-o familie cu 11 copii. Bunicul plecat pe front, toți bărbații din sat plecați pe front.

Cele două tabere, rușii și nemții, se băteau de pe două dealuri, iar satul era undeva în vale. Deși are 85 de ani, mama mi-a spus că nici acum nu a putut să uite coșmarurile din nopțile de război, sunetul armelor, al bombelor, al grenadelor.

Dar mai grav era momentul când venea noaptea, iar cele două tabere coborau în sat să caute resurse, alimente. Și îmi amintea cât de groaznic era când auzea bătăi în ușă sau când ușa sărea în aer. De câte ori am discutat despre asta, mi-a spus că orice s-ar întâmpla, numai prin război să nu trecem.

Personal, nu știu cum să-l percep. Am citit mult despre al Doilea Război Mondial, mă pasionează acest subiect. Cred că ar fi cea mai gravă problemă a existenței mele. Restul le-am mai rezolvat cumva, am mai fost ajutat, dar într-un astfel de eveniment cred că nu mai are cine să ne ajute.

Mai greu e că ne gândim la cei neajutorați, la părinții mai bătrâni, la copii, la urmașii noștri. Să zicem că noi suntem mai în putere, dar pare un coșmar. Sper să rămână o luptă izolată, iar oamenii, care decid, să găsească inteligența, liniștea și logica să rezolve conflictele într-un alt mod.

La tehnologia actuală, războiul nu mai este acela pe care îl știm noi și ni-l imaginam, cu un tanc, cu o pușcă în spate. Lucrurile au ajuns la un alt nivel și cred că nici nu mai este nevoie de soldați. Să sperăm că lucrurile rămân așa”, a declarat Costel Enache, în cadrul unei conferințe de presă.