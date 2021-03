"Ei nu inteleg fotbalul!" Costel Enache a rabufnit dupa ce "U" Cluj a pierdut la masa verde meciul cu Farul

Clujenii nu sunt de acord cu decizia comisiei de disciplina de a acorda victoria constantenilor la "masa verde".

Costel Enache, antrenorul lui U Cluj, considera ca decizia a fost injusta si acuza DSP de tratament preferential pentru cei de la Farul. "Cei care au facut regulamentele au incercat sa ajute fotbalul, dar nu stiu cat de eficienta a fost aceasta masura. Acum ca ne-am lovit de ea, pare ilogica asa masura. Tu refuzi competitia si primesti trei puncte. In viata, poti fi lovit cateodata de soarta, pot accepta, dar nu pot sa accept cand cineva se leaga de anumite lucruri din regulament si iti rade in nas.

Daca regulamentul zicea ca ori joci cu cine ai, ori pierzi 0-3, clar pierdeam la ora aia, la prima amanare. Mi se pare deplasat ca un club sa poata juca cand are 10 cazuri, iar un altul sa nu poata juca cu un caz, se interpreteaza ciudat. DSP are valori pe o gama asa de mare incat nu-ti vine sa crezi. Intervine in clasament, in spiritul competitiei", a declarat Costel Enache la Digi Sport.

Concret, meciul nu s-a putut disputa la data stabilita initial din cauza celor de la U Cluj, care nu au putut alinia o echipa ca urmare a numeroaselor cazuri de COVID-19 din lot, iar inainte de momentul reprogramarii, Farul a fost echipa care nu a primit permisiunea DSP-ului sa joace.