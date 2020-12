Aniversarea lui Poli Timisoara, intrerupta de jandarmi! Reactia oficiala a clubului dupa ce fanii au fost goniti de la stadion si amendati

Clubul Poli Timisoara a implinit 99 de ani.

Fanii si-au dorit sa sarbatoreasca momentul, insa jandarmii nu le-au permis sa se adune nici la stadion, acolo unde erau asteptati de jucatori si de Dan Alexa, nici in centrul orasului, unde au aprins torte.

Oamenii legii au mers si i-au gonit de la stadion, iar in centrul orasului i-au amendat pe cei care au aprins torte, 12 suporteri avand de plata peste 6.000 de lei.

Interventia jandarmilor a fost criticata de timisoreni pe retelele de socializare. Reprezentantii clubului au postat pe site-ul oficial un mesaj prin care au condamnat excesul de zel al oamenilor legii.

"Reprezentantii clubului Politehnica, precum si suporterii care si-au exprimat dorinta sa participe la acest eveniment 'in familie' au fost neplacut surprinsi sa fie intampinati la baza sportiva a Universitatii Politehnica de catre un efectiv impresionant de jandarmi, inclusiv trupe de interventie, la toate intrarile stadionului 'Stiinta'.

Accesul fanilor a fost blocat pe motiv ca ar fi trebuit depusa o cerere la Primaria Timisoara in care sa fie explicat evenimentul. Reprezentantii suporterilor au negociat zeci de minute cu cei de la Jandarmerie, asigurand ca va fi respectata distantarea fizica a celor care participa si respectarea tuturor legilor in vigoare, mai ales ca numarul participantilor nu depasea 100 de persoane.

Suporterii clubului nostru au organizat un moment aniversar jumatate de ora mai tarziu, in Piata Unirii, dorind sa marcheze un moment important din istoria clubului. Un club care a adus mandrie Timisoarei in istoria sa de 99 de ani. Insa, din pacate, o actiune in forta a Jandarmeriei, alaturi de trupele speciale, a transformat un moment de sarbatoare intr-un nou prilej de spectacol si demonstratie de forta in fata publicului larg.

Condamnam ferm pe aceasta cale lipsa de tact si excesul de zel al fortelor de ordine intr-o situatie ce nu prezinta niciun risc si niciun potential de escaladare. Atitudine puternic contrastanta cu cea avuta in aceeasi seara, la un eveniment asemanator", au punctat oficialii lui Poli Timisoara.