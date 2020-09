Adrian Iencsi a luat cele 3 puncte in ultima partida insa a avut si un moment de frustrare: "Sunt foarte, foarte suparat pe golul primit, dintr-o faza fixa"

Adrian Iencsi a castigat cu 2-1 in fata celor de la Pandurii Targu Jiu.

Adrian Iencsi (45 de ani) a reusit sa castige cu scorul de 2-1 in fata celor de la Pandurii Targiu Jiu. Rapid a acumulat pana acum 6 puncte dupa primele doua etape. Pentru giulesteni urmeaza meciul impotriva celor de la CSM Slatina.

Tehnicianul Rapidului a spus ca este increzator in echipa sa, una cu multi jucatori noi care trebuie sa munceasca foarte mult, insa a fost foarte suparat pentru golul primit dintr-o faza fixa.

"Victorie cu emotie, toate victoriile sunt cu emotii. Cand vezi ca iti domini adversarul, ai o posesie superioara, iti creezi ocazii de poarta si esti egalat dintr-o centrare… ai si o anumita frustrare. Sunt foarte, foarte suparat pe golul primit, dintr-o faza fixa.

Chiar si asa, am reusit sa reactionam, sa mentinem acelasi ritm, cu o posesie foarte buna, am desfacut foarte bine jocul pe margine. Am verticalizat cu pase spre atacantul central.

Ne-am creat ocazii, dar nu am reusit sa facem diferenta. Am intalnit un adersar care se inchide foarte bine, care urmareste doar contraatacul sau loviturile fixe din apropierea careului si se poate intampla. Iti poate intoarce rapid scorul.

Nu pot sa opresc din bucuria jucatorilor, fiecare se bucura cum isi doreste. Ii las sa aiba libertate de exprimare. Fiecare cum simte nevoia. As vrea din tot sufletul sa vad tot timpul astfel de scheme.

Suntem o echipa noua, foarte multi jucatori noi, tineri, suntem in reformare, eu gandesc foarte mult in perspectiva, vreau sa reconstruiesc, sa avem o identitate. Imi doresc si rezultate.

Azi am vazut foarte multe situatii pe care le lucram, dar e foarte mult de lucru”, a declarat Adrian Iencsi la finalul meciului.