„Spider-Man” Târnovanu, euforic după victoria cu Universitatea Craiova: „Câștigăm toate meciurie și suntem campioni!”

FCSB și-a luat revanșa după eșecul cu Rapid, 0-1, și a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, în runda a șasea a play-off-ului.

Târnovanu e încrezător că FCSB poate câștiga titlul

Ștefan Târnovanu (22 ani) a fost eroul roș-albaștrilor în Bănie, le-a blocat oltenilor mai multe ocazii de a marca și a reaprins speranțele la titlu pentru fanii FCSB-ului. Mai mult, portarul este convins că vicecampioana României are puterea de a câștiga toate meciurile și de a-și trece titlul în palmares.

„O seară foarte frumoasă pentru că am laut cele 3 puncte, ne-am apropiat de Farul. Mă bucur! Mai avem 4 meciuri, trebuie să le jucăm la fel, să fim la fel de maturi pe final și să reușim să luăm cele 3 puncte.

Așteptam să bată Ivan, m-am gândit că bate tare pe mijloc. Mă bucur că a alunecat și după asta s-a făcut 2-0. Am încercat să stau și eu în spatele porții câteva minute, nu știu dacă ăsta a fost motivul pentru care a alunecat. La Ivan, am vorbit și cu antrenorul de portari, mi-a zis să stau pe mijloc. La Koljic m-am gândit că dă tare în dreapta mea și am plecat. E mai puțin important acum.

Să vedem dacă vom rămâne peste CFR și după ce va juca (n.r. cu Rapid). E o luptă care va ține până în ultima etapă. Noi dacă vom câștiga toate meciurile și Farul se mai încurcă o dată, vom fi campioni. Avem o echipă frumoasă, ne-am maturizat, avem și noi tinerii noștri foarte talentați”, a declarat Ștefan Târnovanu la finalul partidei.

Clasamentul play-off-ului

1. Farul Constanța - 6 meciuri 43 puncte

2. FCSB - 6 meciuri 40 puncte

3. CFR Cluj - 5 meciuri 38 puncte

4. Universitatea Craiova - 6 meciuri 35 puncte

5. Rapid București - 5 meciuri 31 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 6 meciuri 25 puncte