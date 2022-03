„Mă așteptam să fiu convocat, dar nici chiar așa de repede!” Planul lui Tavi Popescu în meciurile României cu Grecia și Israel 

FCSB a câștigat dramatic al doilea meci din playoff, 3-2 cu FC Argeș. Aruncat în luptă de Toni Petrea, Andrei Dumiter (22 ani) a reușit să marcheze golul decisiv la ultima fază a meciului, celelalte două reușite ale roș-albaștrilor fiind înscrise de Florin Tănase (27 ani).

Pe lângă convocarea în premieră la echipa națională, Octavian Popescu (19 ani) s-a declarat încântat că FCSB a redus diferența față de liderul CFR Cluj la 5 puncte și este încântat că Edward Iordănescu (43 ani) i-a acordat o șansă.

„Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm în ultima secundă, sunt foarte fericit că a venit și convocarea, sper să joc bine și acolo. Mă așteptam să fiu convocat, dar nici chiar așa de repede. Pentru mine ar fi foarte important să joc, nu contează, 5-10 minute, oricât. Pot să spun că am juat OK.

Trebuie să ne pregătim mult mai bine, trebuie să fim acolo în spatele lor (n.r. - CFR Cluj). M-a felicitat toată lumea. Îi mulțumesc domnului selecționer că a avut încredere în mine.

A fost un meci foarte tare, ținând cont că a fost stadionul plin (n.r. - meciul cu FC Argeș). A fost o atmosferă foarte frumoasă. Le mulțumim suporterilor noștri pentru atmosferă. Este bine că nu ne dăm bătuți, multe victorii au venit pe final”, a declarat Octavian Popescu la finalul meciului cu FC Argeș.

Partidele echipei naționale cu Grecia, 25 martie, și Israel, 29 martie, sunt în direct pe PRO X și LIVE VIDEO pe www.sport.ro, de la 20:45.