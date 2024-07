Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară pe ”Arcul de Triumf”, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au obținut toate cele trei puncte.

Zeljko Kopic a reacționat sincer după Dinamo - Petrolul + cum l-a descris pe Cătălin Cîrjan

Zeljko Kopic a vorbit după meci și a ținut să puncteze faptul că echipa sa a meritat să marcheze cele patru goluri și să-și treacă în cont toate cele trei puncte în urma derby-ului de pe ”Arc”.

”Unele lucruri ne-au ieșit bune, dar mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le lucrăm. Cred că am meritat aceste patru goluri și am arătat personalitate. Câteodată câștigi, câteodată pierzi.

După ce am lucrat, după ce am făcut în această perioadă cred că am meritat acest lucru. La sfârșitul sezonului trecut era vorba și de o presiune suplimentară. Acum am acest sentiment că echipa are energia de a conduce un fotbal interesant.

Am văzut la Cîrjan, l-am urmărit și am văzut ceva special la el. Mai sunt lucruri de îmbunătățit. A înscris două goluri frumoase. E un superprofesionist. Sper că va fi din ce în ce mai bun”, a spus Zeljko Kopic după meci.

Abdallah a deschis scorul în minutul 12. Cătălin Cîrjan a majorat diferența în minutul 41, iar Selmani a dus scorul la 3-0 în minutul 61. Țicu a redus din diferență în minutul 82, dar Politic a transformat un penalty în minutul 86 și a închis tabela de marcaj la 4-1.