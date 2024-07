Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară pe ”Arcul de Triumf”, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au obținut toate cele trei puncte.

Astrit Selmani, MVP în Dinamo - Petrolul: ”Victorie mare”

Astrit Selmani a oferit două pase decisive și a reușit să marcheze un gol în Dinamo - Petrolul. După meci, a precizat că echipa a obținut o ”victorie mare” și că trebuie să continue în aceeași manieră și la următoarele jocuri.

”E o victorie mare! Am văzut că încă din primul minut am jucat bine. Am înscris două goluri pe construcția lor. Eram într-un moment în care situația era stabilizată, dar, totuși, nu era necesar să primim gol.

Am avut o problemă de recuperare după cinci luni în care nu am jucat fotbal. S-a rezolvat problema de sănătate. Am avut cinci-șase săptămâni de pregătire. Acum sunt aici. Toată lumea a crezut în mine. Și antrenorul, și Andrei Nicolescu.

Au fost îmbunătățiri majore ale jocului astăzi. Trebuie să continuăm așa și cred că vom obține lucruri frumoase împreună”, a spus Selmani după meci.

Abdallah a deschis scorul în minutul 12. Cătălin Cîrjan a majorat diferența în minutul 41, iar Selmani a dus scorul la 3-0 în minutul 61. Țicu a redus din diferență în minutul 82, dar Politic a transformat un penalty în minutul 86 și a închis tabela de marcaj la 4-1.