Dinamo - Petrolul, LIVE TEXT de la 22:00. Derby pe Arcul de Triumf, ploieștenii pot folosi jucătorii noi

Dinamo - Petrolul, LIVE TEXT de la 22:00

Dinamo vine după eșecul dramatic suferit în prima etapă a noului sezon. Echipa lui Zeljko Kopic a condus-o cu 2-0 pe CFR Cluj, însă formația din Gruia a întors rezultatul și s-a impus cu 3-2.

"Nu vă doresc să fiți în poziția mea, să ai 2-0 și să pierzi meciul. Am avut multe momente bune la Cluj. Prima jumătate de meci a fost bună: am avut ambiție, am fost buni în dueluri și am avut ocazii. Am făcut acel penalty din lipsă de concentrare și i-am băgat pe cei de la CFR Cluj în meci.

Am mai avut ocazii, dar am pierdut meciul. Sunt mulțumit de unele lucruri, dar nu e bine pentru echipă când pierzi așa. Am băgat mulți tineri, vreau să insist pe asta și să văd cât pot da în acest moment. Săptămâna aceasta a fost bună, nu avem probleme de lot", a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, înaintea meciului cu Petrolul.

De partea cealaltă, Petrolul a remizat în prima etapă contra Gloriei Buzău, scor 0-0. A fost debutul turcului Mehmet Topal pe banca tehnică a ploieștenilor.

Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri

La conferința de presă a ploieștenilor nu a participat Mehmet Topal, ci bosniacul Sanjin Alagic, care are licență Pro.

"Este un derby și, ca întotdeauna, va fi un meci interesant! Ne-am pregătit bine în această săptămână și suntem bucuroși că fost înregistrați și jucatorii pe care nu i-am putut folosi în prima etapă, deci, automat, staff-ul tehnic are mai multe opțiuni să aleagă cea mai bună formulă de echipă pentru această confruntare.

Am văzut-o pe Dinamo în meciul cu CFR și a arătat ca o echipă compactă, cu calitate, care știe ce vrea. Au condus cu 2-0 dar, din păcate pentru ei, au făcut câteva greșeli de începători și le-au dat șansa adversarilor să revină în joc și să câștige pe final. Cred, totusi, că presiunea va fi un pic mai mare pentru ei, tocmai pentru că vin după o partidă în care au condus cu 2-0 și totuși au pierdut, iar acest lucru de regulă are un impact psihologic negativ la nivelul echipei. Însă, revenind, pentru noi cel mai important lucru este că avem mai multe opțiuni la dispoziție, atât pentru alcătuirea formulei de start, cât și pentru banca de rezerve", a spus Alagic.

Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri, iar la meciul cu Dinamo se va putea baza pe jucătorii aduși în această vară: Ricardinho, Tudorie, Stănică, Mateiu, Keita și Denis Radu.

Meciul Dinamo - Petrolul va fi arbitrat de George Găman, ajutat la cele două linii de Alexandru Filip și Cristian Ilinca, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Cristian Moldoveanu. În camera VAR se vor afla Horațiu Feșnic și Mircea Orbuleț.