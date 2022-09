Vicecampioana României se află pe locul 14 în clasamentul primei ligi, având doar opt puncte obținute în nouă meciuri jucate. FCSB mai are de jucat două restanțe cu FC Botoșani și CFR Cluj, însă situația roș-albaștrilor nu pare deloc bună, iar după cele 11 transferuri făcute (12 cu transferul lui Vadim Rață, trimis înapoi la FC Voluntari), Gigi Becali a anunțat că va mai renunța la câțiva jucători în iarnă.

Gigi Becali, nemulțumit de Denis Haruț: „Nu e bărbat curajos jucător!”

Unul dintre fotbaliștii vizați de patronul roș-albaștrilor este Denis Haruț (23 ani), jucătorul cumpărat de la FC Botoșani în februarie 2021. Fundașul nu a reușit să se integreze în echipa lui Gigi Becali, iar în iarnă a fost împrumutat la FC Botoșani, de unde a revenit în această vară.

Finanțatorul și-a exprimat încă o dată părerea în legătură cu Denis Haruț, pe care nu îl consideră ca fiind potrivit pentru echipa sa.

„Sunt fotbaliști la FCSB, am făcut selecție, i-am luat, i-am dat, mai fac iar selecție în iarnă. Mai pleacă 2-3. Haruț e un jucător valoros, dar el e valoros jucător, numai că nu e bărbat curajos jucător și dacă nu e, nu poți la FCSB.

De ce să fie moment dificil, ce sunt nebun? Ce dificil moment când au intrat 4 milioane și mai intră milioane în cont. Ce dificil? E adevărat că eu fac calcule, dar echipa asta o să fie imbatabilă, va câștiga meci de meci. Ca să intrăm în play-off, trebuie să batem Petrolul și urcăm pe locul șase.

Prima dată spun ce e real, asta e realitatea, dar după spun și optimismul meu. Nu pot spune că sunt bucuros, că suntem pe locul 14, spun realitatea și ce cred eu că se va întâmpla în viitor.

Nu ai cum să îl dai afară pe Dică, 8 milioane în cont, ai mai luat și de pe Tănase 3 milioane, 11 milioane. Pe mine banii mă interesează, să duc echipa mai departe”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

un milion de euro este cota lui Denis Haruț conform Transfermarkt.

6 meciuri a jucat fundașul în acest sezon pentru FCSB.

Gigi Becali și-a apărat însă fundașii centrali după meciul cu Universitatea Craiova, iar când a fost întrebat despre schimbările lui Nicolae Dică, patronul de la FCSB a spus despre jucătorul transferat de la FC Botoșani că „era zero” pe teren.

„El a scos un jucător care nu era, el era zero. Haruț nu era, care echilibru? Când a schimbat, noi am fost mai bine după ce a ieșit Haruț. Golurile pe care le-am luat nu sunt pe fundașii centrali, la golurile alea sunt de vină mijlocașii, nu are ce căuta mingea acolo, nu avea voie Markovic să ajungă 1 contra 1 cu Tamm, nu avea voie, ce cauți tu acolo? Nu ai ce căuta niciodată tu acolo, nu te las. Aici e vorba și de joc”, a adăugat patronul.