„Am o relație foarte bună cu Gigi Becali!” Laurențiu Reghecampf a vorbit despre o posibilă revenire la FCSB 

Noul obiectiv al roș-albaștrilor în campionat este calificarea în play-off, care pare să reprezinte o misiune dificilă pentru vicecampioana României. FCSB se află pe locul 14 din 16 în clasamentul primei ligi, având 8 puncte obținute în 9 meciuri jucate, iar în ultima etapă a suferit o înfrângere în deplasarea cu Universitatea Craiova.

În acest sezon, FCSB are o singură victorie obținută în campionat, astfel că s-a pus problema unei posibile plecări a lui Nicolae Dică de la echipă, în ciuda faptului că Gigi Becali a asigurat că tehnicianul nu se va mișca de pe banca tehnică.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre posibilitatea revenirii la FCSB

Laurențiu Reghecampf (47 ani), fostul antrenor al Universității Craiova, a vorbit despre parcursul său de la FCSB, dar și despre posibilitatea unei reveniri. Tehnicianul lui Neftchi Baku cere încredere pentru Nicolae Dică, punând accent pe lotul valoros pe care îl are fostul antrenor secund al lui Mirel Rădoi.

„N-am ce să comentez, eu mă bucur că am lăsat o imagine bună, oamenii au văzut că echipa joacă fotbal. Întotdeauna când ești dorit ai o satisfacție, cred eu că pentru asta muncim, fiecare în parte. N-am ce să spun, eu sunt sub contract, FCSB are pe bancă un antrenor care a dus echipa în grupele Conference League, lucru care nu s-a întâmplat de mult.

Ar trebui să îi acorde mai mult timp, sunt mulți jucători noi, nu e ușor să îi integrezi într-un timp scurt. Ca valoare și ca lot, eu cred că FCSB va avea un cuvânt greu de spus. Veți vedea când vor intra toți jucătorii că le va fi greu să piardă puncte.

Nu pot să spun că am mai vorbit, dar când avem posibilitatea vorbim și am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali”, a declarat Laurențiu Reghecampf conform Prosport.

Reacția lui Gigi Becali când a fost întrebat despre plecarea lui Nicolae Dică

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport” de la PRO ARENA, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a insistat că antrenorul principal Nicolae Dică nu are postul periclitat, în ciuda faptului că echipa a ajuns pe locul 14 (din 16) în Superligă, la barajul de retrogradare.

„Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu vă tot zic, dar voi nu vreți să înțelegeți, nu am nicio treabă cu Dică.

Avem chiar o perioadă foarte bună, care mi-a adus patru milioane (n.r. - de euro, referire la câștigurile din grupele Conference League)”, a explicat Becali la PRO ARENA.