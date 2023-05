„E liber să plece!” Gheorghe Hagi a vorbit despre Denis Alibec și condițiile unui transfer 

Fotbalistul s-a reinventat sub comanda lui Gheorghe Hagi la Farul și este în fața celui mai bun sezon al carierei sale. În cazul lui Alibec au apărut zvonuri legate de o posibilă plecare în străinătate, după prestațiile extrem de bune pe care le-a avut. Recent, Nuredin Beinur, unchiul acestuia pe filieră paternă, a declarat că a început să îi caute o echipă în zona arabă sau în Turcia.

Ce a spus Gheorghe Hagi despre plecarea lui Denis Alibec de la Farul

Gheorghe Hagi a vorbit despre jucătorul său, care a reușit să înscrie de trei ori în victoria zdrobitoare a constănțenilor cu Farul, scor 7-2. „Regele” a dezvăluit că Alibec a semnat un contract valabil pe încă doi ani, însă nu s-a arătat împotriva unei plecări, precizând și care sunt condițiile în care l-ar lăsa să plece pe jucător.

„Alibec are contract cu noi încă 2 ani. El poate oricând să meargă afară pentru că are o vârstă. Și la această vârstă noi lucrăm foarte bine cu jucătorii. Și când sunt tineri, dar la ei în special nu avem pretenții. Alibec e liber să plece afară dacă își găsește ceva foarte bun în străinătate care îi convine. Are contract la noi în țară încă 2 ani, am reînnoit cu el.

Deci în țară joacă numai la noi. Dacă el consideră că are o ofertă foarte bună de afară, atunci este decizia lui total. Noi trebuie să îl convingem să rămână prin ceea ce facem. Se simte fericit la noi. După aceea, dacă vine ceva de afară foarte bun, care îi dă garanții și pe viitor – că are o vârstă – nu e nicio problemă. Când el consideră că vrea să plece, atunci e decizia lui. Poate să plece gratis. Nu avem pretenții”, a declarat Gheorghe Hagi pentru Fanatik.

Denis Alibec, cu un pas plecat de la Farul Constanța

„Alibec pleacă liber în vară de la Farul. Îi caut deja echipă în Turcia sau zona arabă, unde discut cu niște șeici.

Am o înțelegere cu el și cu mama lui să-i găsesc un club în Turcia sau spațiul arab. Cota lui e iar în creștere, probabil că va fi vânat de mulți impresari, însă pe aceste zone și-a dorit să mă ocup eu de găsirea unor variante. Poate pleca peste hotare de la Farul fără niciun fel de pretenții financiare”, a declarat Nuredin Beinur pentru ProSport.

În prezent, Denis Alibec este evaluat de Transfermarkt la 900.000 de euro. Cea mai mare cotă a atins-o în vara lui 2017, când juca pentru FCSB, 3 milioane de euro.