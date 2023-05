Denis Alibec (32 ani) a făcut spectacol în Farul Constanța - Rapid 7-2, în runda a șaptea a play-off-ului. Atacantul lui Gică Hagi (58 ani) a fost autorul unui triple, realizată în minutele 3, 45 și 61, care l-a făcut să atingă borna 14 în acest sezon de Liga 1.

Denis Alibec a bucurat un fan, după Farul Constanța - Rapid 7-2

La finalul partidei, un junior al constănțenilor i-a cerut tricoul lui Denis Alibec. Numai că acesta deja stabilise cu Cristi Săpunaru (39 ani) un schimb de tricouri, după cum a mărturisit la flash-interviu. Așa că a fost nevoit să-i ofere copilului de mingi jampierele, gest ce l-a făcut pe junior să tresare de fericire și să nu-și ascundă sentimentele.

captură foto: Orange Sport

Denis Alibec l-a apărat pe Cristi Săpunaru, după Farul Constanța - Rapid 7-2

Denis Alibec a ridiculizat defensiva Rapidului în mai multe rânduri în meciul de la Ovidiu. Însă, la finalul partidei, șeptarul Farului a i-a luat apărarea lui Cristi Săpunaru, pe care l-a driblat fără probleme la golul 4 al constănțenilor.

„Am început meciul foarte bine și cred că de aceea am reușit să câștigăm. I-am luat prin surprindere și de acolo am început să tot marcăm. Toată săptămâna nu m-am gândit deloc că voi marca. Era presiune, știam că Rapidul e o echipă bună. Știam că vor veni aici să lupte, dar noi am făcut un meci bun.

Cum v-am spus și data trecută, nu mă mai interesează (n.r. topul golgheterilor). Mă interesează să luăm campionatul. Am vorbit că trebuia să schimbăm tricoul după meci (n.r. cu Săpunaru, la pauză). E un jucător mare, e normal să mai greșească și el că nu e robot. Cum fiecare poate greși.

Să sperăm (n.r. că sunt pregătit pentru națională). Nu fac convocarea, dar cred că merităm (n.r. atacul Farului, la națională)”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 46 puncte

2. FCSB - 40 puncte, dar un meci mai puțin

3. CFR Cluj - 38 puncte, dar un meci mai puțin.

4. Universitatea Craiova, 35 puncte, dar un meci mai puțin

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi OSK - 25 puncte, dar un meci mai puțin