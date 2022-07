Extrema a semnat cu nou-promovata Universitatea Cluj în această vară, după despărțirea de CFR Cluj, acolo unde în ultimele luni nu a mai primit șanse de joc, din cauza relației pe care o avea cu Dan Petrescu. Chipciu se arată încă dornic de performanță în fotbal.

„Pare ciudat să spui la 33 de ani că e un nou început, dar așa e, e o nouă echipă, un nou început și am sentimentul, câteodată în viață îți dai seama despre niște lucuri care pot sau nu pot să meargă bine. Aici am simțit că e ce trebuie. Nu am venit să mă răzbun pe CFR sau mai știu eu ce, am venit unde am fost dorit și unde am crezut că o să fie bine.

Îmi plac provocările și ce e greu, e frumos!”, a declarat Alexandru Chipciu despre decizia de a juca la U Cluj.

Alexandru Chipciu, dezvăluiri despre cea mai neagră perioadă din viața lui



Chipciu s-a deschis și a vorbit într-un interviu din cadrul SuperLiga Show, iar aici a povestit cum a trăit cea mai dificilă perioadă din viața lui, cum a trecut peste depresie și ce sfaturi are pentru cei care întâmpină astfel de momente grele. Jucătorul nu a avut rețineri și a relatat ce a trăit în perioada în care a aflat că tatăl său este bolnav de cancer.

„Mie nu mi se pare ceva wow, de ce să nu ai curaj? Vorbeam cu doi psihologi deodată când aveam probleme. E ceva nou, a fost un șoc pentru mine să moară tata chiar în anul în care am luat campionatul cu Anderlecht, s-a îmbolnăvit, să afli că are cancer și să treci prin toată drama aia de un an și ceva până a murit, îți afectează clar creierul. Nu știi stările pe care le ai.

Aveam niște momente la Sparta Praga, mă întindeam pe jos, am fost cu Rosinski la spital, am zis că gata, acum mor, fac infarct. Acum îmi vine să râd, și atunci, după ce mi-a trecut vorbeam cu el și îi ziceam: incredibil! Creierul te duce în situații și situații, dar trebuie să te ajuți, să te duci la psiholog, sunt niște situații cu care nu te-ai întâlnit și îți pot face rău. Nu mă mai interesa fotbal în momentele alea.

Accidentarea, într-adevăr, am văzut că a zis și dr. Ionuț Codorean că a fost cea mai grea operație avută, dar eu în perioada aia mă gândeam că e grea, adică mi se părea ca și când e ceva lejer. M-au și păcălit atunci, mi-au spus că nu se întâmplă nimic, dar mi-am revenit bine.

La mine nu a avut legătură fotbalul, ci cu viața personală, murise tatăl meu care m-a dus la fotbal, am trăit toate momentele prin el și cu el, m-a dat peste cap treaba asta. Fotbalul, chiar vorbeam cu un psiholog, mi-a zis să păstrez rutina, că vor trece stările astea, ideea e să nu te oprești, că dacă o faci, o să fie mai greu.

Sfatul meu, dacă ai probleme, să nu te ajuți, mi se pare incredibil. Noi avem oricum mentalitatea asta bătrână, că dacă mergi la psiholog e nebun, mi se pare cel mai ok. Am mai auzit cazuri de-a lungul timpului că aveau atacuri de panică, țin minte cu Țucudean, eram la națională în perioada aia cu el, avea probleme cu inima și la fel, îi dădea palpitații și se spera și el în timpul meciului”, a spus jucătorul.

Totodată, fotbalistul de la U Cluj a spus că în momentul în care simte că nu va mai putea oferi un randament bun, va alege să își încheie cariera, dar nu va renunța la fotbal. Chipciu se vede ca fiind antrenor pe viitor.

„Îmi place fotbalul, dar depinde și la ce nivel o să fiu. În același timp nu îmi place nici să nu mai fiu la un nivel bun. Doar să trag de mine, să păcălesc, nu o să fie cazul. Fotbalul e viața mea și acum, tot ce fac, fac în funcție de fotbal. Dar și dacă mă las, tot la fotbal o să rămân, probabil o să mă fac antrenor”.