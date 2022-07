Gigi Becali, factor motivațional pentru U Cluj. Alex Chipciu a dezvăluit ce s-a discutat în vestiar înaintea meciului cu FCSB

Pe parcursul partidei, arbitrajul video a intervenit de două ori. Mai întâi, VAR-ul a anulat reușita lui Tescan, din lovitură liberă, iar apoi pe cea a lui Florin Tănase.

Înainte de pauză, Adrian Bălan a marcat din pasa lui Ioan Filip, iar Florin Tănase a restabilit egalitate dintr-un penalty obținut tot de el. În următoarea etapă, U Cluj va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova, iar FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Rapid.

Alex Chipciu, motivat de declarațiile lui Gigi Becali

Transferat la U Cluj de la rivala din oraș, campioana României, Alex Chipciu a dezvăluit unul dintre factorii care i-a pe motivat el și pe colegii săi de echipă.

"Am plecat cu dreptul. Dacă eram puțin mai atenți puteam obține toate cele trei puncte. Pentru noi e un punct de plecare. Trebuie să fim la fel de agresivi și de muncitori pentru a avea rezultate în continuare. Știm că într-un meci cu Steaua, cu mulți spectatori, ai o motivație suplimentară. Nu trebuie să lăsăm garda jos.

Nu am vrut să îi încurcăm. Am jucat pentru noi. FCSB mi s-a părut o echipă bună, care se bate cu CFR și Craiova la campionat. Pentru noi e cu atât mai important că am scos punct.

I-am luat mai tare și am avut câștig de cauză. Știm că domnul Becali mai face ca subiectele să ia amploare. Chiar am vorbit pe grup înainte, sincer. Nu contează că ești vorbit de bine sau de rău. E o motivație în plus", a declarat Alexandru Chipciu la finalul partidei.