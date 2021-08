„Am simțit că jucătorii au nevoie de asta!” Primele declarații ale lui Keșeru după ce a semnat cu FCSB

Claudiu Keșeru (34 ani) este noul jucător al FCSB-ului.

Atacantul a semnat din postura de jucător liber de contract și a fost prezentat oficial pentru FCSB. Keșeru a oferit și primele declarații în calitate de jucător al roș-albaștrilor, iar acolo a dezvăluit care sunt planurile sale la echipa și cum și-a propus să ajute în noul sezon.

Totodată, jucătorul a dezvăluit că își dorește să revină în atenția selecționerului, astfel că va încerca să aibă prestații cât mai bune.

„E clar că e un moment special, mai ales că atunci când am plecat de la echipă am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate, parcă nu ajunsesem la acel nivel de satisfacție în acest tricou, acum s-a ivit această șansă și iată-mă aici.

Mi-aș dori să repet performanța, e clar că au fost niște cifre extraoardinare, a fost unul dintre cei mai buni ani din toate punctele de vedere, a fost ceva de nedescris. Îmi doresc și voi munci cât pot, mai bine, mai mult pentru acest lucru.

Cred că revenirea la FCSB poate însemna și revenirea la națională. Am fost în circuitul echipei naționale până acum, am avut performanțe bune la fosta echipă de club, cred că prin prestațiile bune de pe teren voi putea atrage atenția din nou”, a declarat Keșeru pentru site-ul oficial al clubului.

„Am simțit că jucătorii tineri au nevoie de asta!”



Întrebat despre meciul din următoarea etapă, cu Dinamo, Keșeru a dezvăluit că partida va fi una specială pentru el și că speră să reușească să înscrie. Totodată, atacantul a vorbit și despre tinerii jucători, despre care a spus că îi va ajuta, prin experiența sa, să depășească mai ușor momentele dificile din joc.

„Încerc să nu mă gândesc prea mult la meciul cu Dinamo, îmi vine în minte singur, am înscris primul meu gol în echipamentul Stelei în meciul cu Dinamo, ar fi excepțional să se repete.

Îmi doresc din tot sufletul să ajut la redresare, nu vreau să promit absolut nimic în termen de goluri, vreau să îmi aduc aportul total, să vin cu tot ce am pentru a încerca să pun umărul, sunt pregătit.

Cred că experiența poate aduce un plus, am simțit de-a lungul timpului că jucătorii tineri au nevoie de o persoana pe care să o privească, pe care să o privească în ochi și să își dea seama că lucrurile vor fi ok. Cred că voi reuși să stăpânesc momentele grele și am această energie de a-i ajuta pe ceilalți să treacă peste acel moment dificil.

Sunt cei mai importanți suporterii, fotbalul, am văzut anul trecut ce înseamnă fără suporteri și ce înseamnă cel cu suporteri. Trăirile pe care le avem sunt legate de ei”, a adăugat atacantul.