Cele două echipe s-au confruntat la Ovidiu. „Roș-albaștrii” au condus cu 2-0, însă elevii lui Gică Hagi au întors spectaculos formația dirijată de Elias Charalambous și au marcat de trei ori în poarta lui Ștefan Târnovanu.

„Alibec Rămâne?” Răspunsul oferit de Gică Hagi

Contractul lui Denis Alibec cu Farul Constanța expiră la finalul sezonului 2024/25. Gică Hagi a remarcat faptul că în cazul în care vârful său va primi o ofertă avantajoasă din străinătate, atunci îl va lăsa să plece.

„(n.r. Alibec rămâne?) Are contract cu noi, în România... v-am zis, are contract cu noi încă doi ani, dar, afară, dacă el are vreo ofertă, e decizia lui, poate decide.

Când unul pleacă să câştige bani mai mulţi, nu poţi să îl opreşti, aşa am făcut, pentru binele lui. Dacă el vrea să rămână în continuare cu noi, el ştie, dar trebuie să ne zică, la un moment dat.

Avem o dată când trebuie să ne zică, pentru că şi noi trebuie să pregătim vara, preliminariile şi, după aceea, următorul campionat. (n.r. când trebuie să decidă?) Ee, e în contract... cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a spus Gică Hagi, potrivit Orange Sport.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!