„Ăia care intrăm pe teren suntem penibili!” Reacție dură din vestiarul oltenilor după înfrângerea cu Farul: „Poate ar fi timpul să plece 15 jucători!” 

Oltenii au pierdut meciul cu Farul, care a revenit pe prima poziție în clasament. Singurul gol al Universității Craiova a venit în a doua repriză, prin Dan Nistor, în minutul 59. Astfel, gruparea din Bănie a ratat șansa de a lega două victorii consecutive și de a se apropia de FCSB în clasamentul Superligii.

Bogdan Vătăjelu, dur după înfrângerea cu Farul: „Am fost penibili în seara asta!”

Bogdan Vătăjelu (29 ani) a vorbit la finalul meciului, având cuvinte dure despre prestația echipei. Fotbalistul a făcut o analiză tranșantă a situației de la Universitatea Craiova, punctând că ar fi mai mulți jucători care ar putea pleca de la echipă după astfel de prestații, în contextul în care în trecut, de fiecare dată a fost sacrificat antrenorul.

„Nu mai sunt multe de zis. Clar că am avut ședință, Mister e supărat pe noi. Am fost penibili, chiar dacă în a doua repriză ne-am mai revenit puțin, să zicem, dar chiar și atunci au avut ocazii. Chiar am fost penibili în seara asta și îmi pare rău, începând cu mine, astea sunt meciurile. Îmi pare rău că chiar și așa, penibili cum am fost, am avut ocazii să și egalăm, dar chiar era nedrept dacă stăm să ne uităm la parcursul celor 90 de minute.

Cât timp noi nu suntem 100% și asta nu că nu vrem noi, nu știu ce se întâmplă, sunt zile în care chiar nu poți să faci nimic și un copil (n.r. Adrian Mazilu) care chiar are dorință și are calitate foarte mare, cei de la Farul au jucat foarte bine, l-au pus în valoare foarte bine și astăzi lor le-a ieșit, noi ieșim pierzători. E păcat, cum am zis, din punctul meu de vedere, eu, cel puțin am fost penibil.

Fluctuațiile nu ne prind bine deloc și chiar fluctuațiile dintre reprize, avem deja 3 meciuri în care prima e slăbuță, de revenim în a doua, dar nu e de ajuns. Ne trezim prea târziu și nu avem acel mic noroc să scoatem un egal. Cu CFR trebuie să câștigăm, așa cum am vrut la fiecare meci, dar dacă ne prezentăm așa e clar că o să fie foarte greu.

Suntem cu moralul praf, după un meci ca ăsta nu ai ce să mai zici, dacă am jucat în halul în care am jucat, ce mai pot să zic? Că suntem o apă și un pământ, toată lumea ne înjură, au dreptate pe de o parte, însă doar împreună putem să o scoatem la capăt.

Vina e a noastră a jucătorilor. Ce să zic? Că după aia toată lumea o să vină că pleacă toți antrenorii și noi suntem cei mai slabi. Ce să mai zic? Suntem noi, jucătorii, ăia care intrăm în teren, suntem penibili. Cine poate să fie de vină decât jucători? Ok, cum am mai zis-o de foarte multe ori, antrenorul plătește pentru că e cel mai ușor de dat afară pentru că e doar o persoană, dar cum am zis și în alte dăți, poate ar fi mai timpul să plece 15 jucători, poate se întâmplă ceva. Cred, nu știu. Dacă asta ar fi bine pentru club sau pentru noi, nu știu, asta cred că poate o să se întâmple, deși e foarte greu. Nu se știe niciodată.

Sunt foarte multe lucruri, sunt foarte supărat, aș putea spune foarte multe lucruri la cald, am zis deja, sper să ne revenim. Ce să mai, o luăm de la capăt și vedem ce facem cu CFR”, a declarat Bogdan Vătăjelu la finalul meciului.

Sursa foto: Sport Pictures