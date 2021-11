„Adversarul nu a vrut să joace!” Replică dură a lui Hagi după remiza cu Gaz Metan: „Cred că s-au jucat 42 de minute!” 

Gruparea lui Gheorghe Hagi a fost condusă din minutul 44, în urma unui gol înscris de Morar, după o execuție frumoasă, cu efect. Constănțenii au reușit însă să egaleze în al șaptelea minut de prelungiri, după ce Adrian Petre a fost faultat în careu și a obținut penalty.

Jefte Bentancor a reușit să transforme lovitura de pedeapsă, însă ratează șansa de a urca pe loc de play-off și rămâne pe locul 8 în clasament, cu 26 de puncte.

Hagi a vorbit la finalul meciului, vizibil supărat de desfășurarea partidei, acuzându-și adversarii de anti-joc.

Gică Hagi: „Adversarul nu a vrut să joace, noi am vrut să câștigăm!”

„Am înțeles că a fost ofsaid la golul lor, să începem așa, apoi a fost penalty la Jefte, dacă l-a călcat pe el, trebuia să le elimine un jucător, așa am auzit. Am întâlnit un adversar care nu a vrut să joace, noi am vrut să câștigăm, suntem mulțumiți de noi, scuzați-mă, să ne dai patru minute prelungiri când s-au făcut 10 schimbări și s-a stat de 7 ori câte două minute pe teren, nu e normal.

Ce să facem? Ne adaptăm, mergem înainte, încercăm să jucăm, să facem cât putem de bine. Adversarul e nemulțumit, nu e problema noastră, noi am încercat să câștigăm meciul și meritam să îl câștigăm. Eu nu trebuie să fac scandal, eu trebuie să fiu preocupat să îmi încurajez jucătorii.

Cred că astăzi s-au jucat 42 de minute, efectiv, după avem pretenții. Trebuie să jucăm mai multe minute cum se joacă în Europa, 56, Germania a ajuns la 60, Anglia la 60 și ceva sunt 2-3 faulturi într-un meci, restul se joacă. Astăzi, greu să vorbim de lucrul ăsta, dar noi am încercat”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.