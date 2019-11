"Vomitau toti, erau sa lesine! Simteai ca te lasi de fotbal!" Rreghecampf isi teroriza jucatorii la antrenamente! Dezvaluiri din interior

Laurentiu Reghecampf pune mare pret pe pregatirea fizica a jucatorilor.

Nicolae Stanciu si-a amintit de perioada in care era la FCSB si antrenor era Laurentiu Reghecampf. Mijlocasul Slaviei Praga inca are cosmaruri cu sesiunile de antrenament din acea perioada. Stanciu a dezvaluit ca in timpul sesiunilor de antrenament pregatite de Reghecampf si Thomas Neubert "iti venea sa te lasi de fotbal".

Stanciu a facut o impresie foarte buna in meciurile de Champions League, Slavia Praga fiind o echipa foarte bine pregatita din punct de vedere fizic. Mijlocasul spune ca antrenamentele din Cehia sunt foarte dure si de aici au aparut rezultatele:

"Gandeste-te ca sunt cantonamente – eu inca n-am prins, dar mi-a zis deja antrenorul de aici ce ma asteapta – in care au vomitat colegii, erau sa lesine. Cu Reghe, prindeam niste cantonamente… Mai ales cand a fost Tommy (n.r. – Neubert). Simteai in timpul antrenamentului ca te lasi de fotbal. Iti era asa rau ca nici daca erai bolnav sau te batea unul nu te simteai asa rau. Faceam niste alergari si niste TRX-uri de vomita lumea. Vomitau in timpul alergarilor! Daca era cineva care stia ca urmeaza un antrenament greu si se gandea sa-i zica lui Reghe ca il doare ceva sau chiar il durea, tu tot faceai antrenamentul ala cand intrai. <N-ai facut antrenamentul ala, recuperezi azi>. Era mai rau dupa aia", a spus Stanciu pentru prosport.

Antrenamentele cu Thomas Neurbert i-au ramas intiparite in minte: "Nu are termen de comparatie"

"Cred ca tot ce faceam atunci cu Tommy nu are termen de comparatie. Din ce am inteles, aici sunt alergari dure, dar se bazeaza mult si pe jocuri cu mingea. Uite, sa iti dau un exemplu: facem aici un joc 4 la 4, un minut, cu un minut pauza. Si iti cere sa fii om la om, unde e omul tau, alergi dupa el. Si facem si cate 18 reprize d-astea. Pai la final esti lesinat, iti vine sa cazi din picioare. Si asta e cu mingea, dar extra faci si alergari", a mai spus Stanciu.

In perioada de care aminteste Stanciu, FCSB facea o impresie demna de o echipa mare in Europa League si reusea sa invinga echipe precum Chelsea sau Ajax. Conditia fizica a jucatorilor din acea perioada era una de invidiat, reusind sa se lupte de la egal la egal cu granzii Europei, pe tot parcursul meciului.