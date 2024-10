Giuleștenii fac deplasarea la moldoveni acasă pentru meciul care va conta pentru a 12-a etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. FC Botoșani - Rapid e duminică seară de la ora 18:15.



Viorel Moldovan e sincer înainte de FC Botoșani - Rapid: ”Am o temere! Am vorbit cu Șumi”



Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a dezvăluit că a vorbit cu Marius Șumudică înainte de meci și a evidențiat că lucrurile sunt pozitive la echipa din Giulești. De asemenea, oficialul a susținut că FC Botoșani este o echipă dificilă și că îl îngrijorează compartimentul ofensiv al echipei.



”Am vorbit cu Șumi, iar lucrurile sunt pozitive. Așteptăm să obținem victoria la Botoșani, ne dorim acest lucru, sperăm să reușim, pentru că vom avea un adversar dificil în față, știm asta.



Terenul este complicat acolo. Am o temere legat de faptul că va ploua. Am înțeles că s-a refăcut gazonul, dar eu mă tem că va ploua mult. Însă, am încredere că vom putea să câștigăm cele trei puncte.



Ne vor ajuta foarte mult în a mai progresa în clasament. Ne îngrijorează eficacitatea atacanților noștri care a lăsat de dorit, dar nu putem să îi culpabilizăm pe ei în totalitate.



Când lucrurile funcționează foarte bine în angrenajul echipei, atacanții noștri ar putea fi mult mai eficienți. La meciul cu Slobozia am avut mai multă consistență în joc și ne-am creat mai multe șanse de a marca.



Puteam să facem mult mai mult. Și la Iași puteam să tranșăm meciul și să nu mai stăm cu emoții până la final. A fost lipsă de inspirație în anumite momente, dar dacă lucrurile vor funcționa mai bine colectiv, va fi mai ușor și pentru atacanți să marcheze”, a spus Viorel Moldovan, potrivit Fanatik.



O victorie (1-0 cu UTA Arad), o remiză (3-3 cu Gloria Buzău) şi două partide pierdute este palmaresul botoşănenilor de pe teren propriu din acest sezon.



De partea cealaltă, giuleştenii au înregistrat în deplasare două succese (2-1 cu Poli Iaşi, 2-1 cu Unirea Slobozia), trei rezultate de egalitate şi o înfrângere.