VIDEO | "Cina cea de taina" oferita de Edi Iordanescu! Momente emotionante la despartirea de jucatorii Astrei

Edi Iordanescu a plecat de la Astra dupa esecul cu Viitorul din ultima etapa.

Iordanescu jr. a semnat oficial despartirea de echipa din Giurgiu in cursul zilei de ieri, iar dupa ce a parafat actele si-a luat ramas bun de la fostii sai elevi. Edi Iordanescu si-a invitat fostii jucatori la o cina, iar momentul a fost unul cu adevarat emotionant.



Tot in cursul zilei de ieri a fost numit oficial si noul antrenor al echipei. Chiar daca Astra s-a aflat in negocieri avansate si cu Adrian Mutu, in cele din urma patronul Ioan Niculae l-a ales pe Gigi Multescu. Multescu o va antrena astfel pe Astra pentru a treia oara in cariera.