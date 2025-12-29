Victor Pițurcă: ”FCSB are șanse să câștige campionatul!”

Victor Pițurcă a mărturisit că în mod normal, la ce diferență de puncte există între FCSB și echipele din fruntea clasamentului, roș-albaștrii nu ar trebui să mai aibă șanse la titlu, însă, având în vedere nivelul scăzut din campionatul României, în opinia sa, echipa patronată de Gigi Becali are șanse să devină campioană pentru al treilea sezon consecutiv.

”FCSB, care zic eu că are un lot foarte bun, nu e pe loc de play-off în momentul de față. Dacă celelalte echipe din fruntea clasamentului erau valoroase... așa FCSB are șanse să câștige campionatul dacă va intra în play-off”, a spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul mare fotbalist și antrenor susține că își dorește ca Universitatea Craiova să devină campioană la finalul acestui sezon și crede că, dacă formația din Bănie nu va reuși acest lucru în actuala stagiune, îi va fi foarte greu să atingă acest obiectiv pe viitor.

Totuși, Pițurcă nu o exclude nici pe Rapid din lupta la titlu, însă este de părere că giuleștenii trebuie să facă unele transferuri importante în această vară pentru a spera la titlul de campioană.

”Mi-aș dori ca Universitatea Craiova să câștige campionatul, pentru că suporterii merită acest lucru. Dacă nici anul ăsta nu vor câștiga, va fi destul de dificil în anii viitori. Eu aici cred că se va da bătălia, Universitatea Craiova, FCSB, Rapid... La Rapid, avea dreptate Costel Gâlcă, nu trebuie să o spună cu voce tare, dar are nevoie de 3-4 jucători de valoare. Rapidul doar datorită lui Costel Gâlcă a ajuns aici. Mai are nevoie de jucători, victoriile lor au fost cu forcepsul. Botoșani a avut un recul, eu am avut încredere în ei că pot da lovitura, pentru că diferența de valoare nu e foarte mare”, a adăugat Pițurcă.

Clasamentul din Superliga României

