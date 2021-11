Veste bună pentru FCSB înaintea duelului cu Craiova! Fotbalistul care l-a impresionat pe Mihai Stoica, apt de joc

În etapa a 16-a a Ligii 1, FCSB s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Botoșani. Mihai Stoica a fost impresionat de efortul jucătorilor săi și a dezvăluit că Valentin Crețu (32 ani) a jucat cu ruptură musculară contra moldovenilor.

„Medicul nostru i-a făcut o radiografie şi are o leziune fibrilară de dimensiuni mari. Are ruptură. Am câştigat meciul şi datorită faptului că Vali Creţu a demonstrat un spirit de sacrificiu.

Niciodată nu am văzut în carieră un fotbalist care să joace cu ruptură. S-a mărit în timpul meciului, că a jucat. Se rup fibrele. Ăsta e Creţu. Şi-a spălat toate păcatele, fără să dea o declaraţie.

E ieşit din comun. Între minutele 70-75 am văzut când ducea mâna la şold. Am avut un jucător care a vrut să joace cu ruptură de ligamente”, a declarat Mihai Stoica pentru telekomsport.

Însă, fundașul dreapta nu a suferit o accidentare gravă. Potrivit fanatik, Valentin Crețu a efectuat un RMN, iar rezultatul este îmbucurător pentru gruparea roș-albastră. Jucătorul are doar un edem la mușchi, timpul de vindecare fiind de 2-3 zile.

În aceste condiții, Crețu poate fi folosit de Toni Petrea titular în meciul cu Universitatea Craiova, de duminică, 28 noiembrie, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Iar dacă nu va dori să-l forțeze, antrenorul vicecampioanei poate miza pe Denis Haruț (22 ani) sau Ovidiu Popescu (27 ani), care a mai fost folosit în flancul drept.