Universitatea Craiova – UTA Arad, 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Ultimul ”antrenament” pentru olteni înainte de Maribor

În prima rundă, UTA Arad a scos un punct pe teren propriu din meciul cu Rapid, scor 1-1, în timp ce Universitatea Craiova vine după o remiză fără goluri cu Hermannstadt.

Universitatea Craiova - UTA Arad, 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Sezonul trecut, cele două formații s-au întâlnit în trei rânduri, de două ori în campionat și o dată în Cupa României. Dacă în Cupă, oltenii s-au impus cu scorul de 1-0, în campionat, Universitatea Craiova s-a impus în Bănie cu 3-0, în timp ce, la Arad, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Pentru olteni, meciul cu UTA Arad este ultimul înaintea duelului cu Maribor din turul doi preliminar din Conference League.

”Va fi un meci foarte greu, UTA a jucat în prima etapă contra Rapidului şi a demonstrat că e o echipă competitivă, cu un joc foarte bun. Îmi doresc să vină şi prima victorie în această ediţie de campionat.

Vreau ca echipa să arate bine pentru că e important să îi atragem pe suporteri de partea noastră, să vină în număr mare la stadion. Mircea Rednic e un antrenor cu experienţă, a avut rezultate la toate echipele la care a fost. Sper totuşi ca noi să câştigăm, iar victoria să vină în urma unui joc bun. Intrăm într-un ritm mai alert, cu multe meciuri, iar eu sper ca echipa noastră să facă faţă”, a spus Costel Gâlcă înaintea meciului.

Mircea Rednic: ”Clar o să fie un meci foarte greu!”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA Arad, a mărturisit că se așteaptă la un meci extrem de dificil împotriva Universității Craiova.

”În primul rând, la Craiova îmi doresc să intrăm mult mai bine decât am făcut-o cu Rapidul și spun asta pentru Rapidul era o echipă nouă, cu antrenor nou și cu un sistem nou. Iar eu știu ce înseamnă, căci și eu am jucat și am și câștigat campionatul la Rapid cu 3-5-2 sau 5-3-2, cum vrei să pui și asta necesită timp mult. Iar la Craiova va fi cu totul altceva.

La meciurile de acasă, cei de la Craiova vin cu presiune, încearcă să pornească atacuri de sus, să nu lase adversarii să-și facă jocul. Clar o să fie un meci foarte greu, dar suntem pregătiți și ne jucăm șansa noastră, avem numai de câștigat.

Craiova și-a anunțat dorința de a câștiga campionatul și Cupa și, la ce investiții se fac acolo, mi se pare corect și realist să-ți propui performanța”, a spus tehnicianul.