Cele două echipe își dau întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.

Meciul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”Un scor?” Victor Angelescu, ferm înainte de Craiova - Rapid

Înainte de meci, Victor Angelescu a fost surprins de corespondenții Pro TV aflați la Craiova cu ocazia meciului din Bănie.

”Sper să câștigăm!”, a rostit Victor Angelescu înainte să pătrundă în stadion. ”(n.r. Un scor? - întrebarea corespondentului Pro TV) Orice scor, doar să câștigăm”, a mai spus oficialul de la Rapid.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram.

Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim

Antrenor: Mirel Rădoi



Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) - Keita, Vulturar - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic

Rezerve: Stolz - Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă

Craiova - Rapid, înainte de meciul direct

2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 12 victorii și patru remize.

Giuleștenii nu au mai pierdut în SuperLigă din postura de vizitatori din 8 martie 2025, FC Hermannstadt - Rapid 1-0. Au urmat afară șase succese și șase rezultate de egalitate.

Gruparea bucureșteană are cea mai bună apărare din campionat, 10 goluri încasate, dintre care doar două în deplasare.

