Un nou stadion de lux in Romania!!! A costat 14,1 milioane de lei! Cum arata tribunele si ce super facilitati are

O noua baza de 5 stele in Romania!

Compania Nationala de Investitii (CNI), institutie care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a receptionat, in data de 22 aprilie, o noua investitie in infrastructura sportiva, si anume Complexul sportiv "Sf. Nicolae" din comuna Cumpana (jud. Constanta).

Proiectul a fost realizat in conformitate cu normele si recomandarile federatiilor de profil si cuprinde un teren de fotbal cu o dimensiune de 105mx68m, care respecta cerintele UEFA, iar valoarea totala a contractului a fost de 14,1 milioane lei cu TVA. Complexul are 850 de locuri in tribune si dispune de spatii dedicate si altor discipline sportive, precum: atletism (pista de alergare cu 4 culoare pentru 400m, aruncarea ciocanului, aruncarea discului si a greutatii), oina (teren de oina), handbal, volei, baschet si tenis. De asemenea, in cadrul complexului, mai exista: un corp de cladire care adaposteste vestiarele dotate cu grupuri sanitare, sala de conferinte, sala de mese cu bucatarie, cabinet medical si 20 de camere dedicate cazarii sportivilor.

Conform presei locale constantene, complexul sportiv din Cumpana a fost construit de firma Euromateria SRL, cea care a contestat mai multe proiecte de investitii din municipiul Constanta, blocand restaurarea Cazinoului si a Parcului Arheologic. Suma pentru care a fost licitata a fost 14.093.462,24 lei, termenul de finalizare s-a incadrat in cele 36 luni acordate, iar beneficiarul este Consiliul Local al comunei dobrogene. Baza sportiva este programata sa “gazduiasca importante competitii sportive, fiind unul dintre cele mai moderne complexuri de acest gen din zona de Sud-Est a Romaniei”, potrivit primarului comunei Cumpana, Mariana Gaju.

Comuna Cumpana este situata la 12 km sud de municipiul Constanta, aproape de autostrada A2, si are o populatie de 14.000 de locuitori. Localitatea este condusa, inca din anul 2000, de primarita PSD Mariana Gaju, aflata al 5-lea mandat, aceasta fiind prim-vicepresedinte al Asociatiei Comunelor din Romania si presedinte al Ligii Femeilor Primari ai comunelor din Romania. Primarita a devenit cunoscuta in 2017, cand spunea ca „visul pe care il am de 7 ani mi s-a implinit”, dupa ce reusise sa aduca in localitatea sa braul Maicii Domnului si Moastele Sf. Stelian, primul fiind adus de la Manastirea Kato Xenia din Grecia.

Acesta este cel de-al 6-lea complex sportiv finalizat de CNI de la demararea subprogramului “Complexuri sportive” din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social. Pana in prezent, au fost finalizate peste 1.130 de obiective de investitii in infrastructura sportiva din Romania (sali de sport, bazine de inot, patinoare artificiale sau complexuri sportive).

Pana acum CNI a finalizat proiectele Complex sportiv Craiova - Stadion "Ion Oblemenco" (Dolj / 239.979.000,00 lei), Complex sportiv la Stadionul Municipal din Turnu Magurele (Teleorman / 20.923.352,00 lei), Demolare stadion Steaua (Bucuresti / 8.039.106,00 lei), Complex de agrement si baza sportiva mun. Cluj (Cluj-Napoca / 26.268.512,43 lei), Complex sportiv in comuna Santamarie Orlea (Hunedoara / 4.666.487,50 lei), Complex sportiv pe strada Portului din Turnu Magurele (Teleorman / 4.541.658,00 lei).

Mai sunt in derulare proiectele: Construire Stadion Steaua Bucuresti (Bucuresti / 264.459.685,00 lei), Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu” (Bucuresti / 123.722.110,00 lei), Modernizare si Extindere Capacitate Stadion Municipal Targu Jiu (Gorj / 110.900.539,00 lei), Construire arena Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf (Bucuresti / 98.991.659,00 lei), Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119 (Teleorman / 48.075.291,00 lei), Modernizare si extindere complex sportiv localitatea Lipova (Arad / 4.209.741,36 lei) si Reabilitare si modernizare complex sportiv Nehoiu (Buzau / 3.603.613,00 lei).

In subprogramul patinoare artificiale, CNI a finalizat 3 proiecte: Construire patinoar olimpic mun. Brasov (Brasov / 2010 / 38.889.957,04 lei), Construire patinoar artificial in comuna Carta (Harghita / 2011 / 13.212.129,00 lei) si Construire patinoar artificial in municipiul Targu Secuiesc (Covasna / 2017 / 24.888.095,00 lei). De asemenea, CNI mai are in programul de reabilitare sau reconstructie alte cateva zeci de Sali de sport si bazine de inot.