Uhrin, primele declarații ca antrenor al lui Dinamo: ”De fiecare dată când vin, clubul are ceva probleme”

Cehul a mai fost de două ori pe banca lui Dinamo, între august 2019 și martie 2020 (26 de meciuri/1.54 puncte pe meci), respectiv între aprilie și iulie 2021 (10/1.80).

Dusan Uhrin, primele declarații ca antrenor al lui Dinamo

„De fiecare dată când vin la Dinamo, Dinamo are ceva probleme. Am încercat să dau tot ce e mai bun ca să salvez Dinamo, de fiecare dată când am fost aici a fost dificil, am avut probleme, iar acum vin aici tot într-o situație dificilă, dau tot ce e mai bun de fiecare dată. Sunt aici de miercuri, am văzut câțiva jucători noi, nu-i cunosc pe toți.

Sunt câțiva care au rămas și de data trecută, de la ultimul mandat. O să dau maximum ca Dinamo să rămână în prima ligă. Îmi amintesc că data trecută eram la pământ, aproape retrogradați, eram pe poziție de baraj, am scăpat de acea poziție și am salvat echipa.



Toată lumea spune că vom merge la baraj, dar înainte trebuie să scăpăm de poziția directă de retrogradare. Știu că Mediaș are probleme, trebuie să ne concentrăm la noi, să dăm tot ce e mai bun. Dacă vom juca la baraj, va fi dificil. Vom juca împotriva celor mai bune echipe din Liga 2. Avem mulți accidentați în echipă”, a spus Dusan Uhrin, la conferința de presă.

Cehul a venit în România cu gândul de a ajuta Dinamo de la salvarea de la retrogradare, dar nu în orice condiții. Uhrin a condus antrenamentele echipei, dar nu a semnat încă un contract cu gruparea din ”Ștefan cel Mare” și a purtat negocieri cu șefii clubului.

„Nu încă (n.r. - nu a semnat), dar îl voi semna după această conferință. Vreau să fiu deschis cu toată lumea, am negociat mult timp, de miercuri până în această dimineață. Nu vreau să vorbesc despre contractul meu, este problema mea și a clubului, dar totul va fi OK”, a spus Uhrin.

Dinamo începe play-out-ul de pe locul 14, cu nouă puncte, la doar două puncte în fața Academicii Clinceni, ocupanta locului 15, primul direct retrogradabil.