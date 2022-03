Uhrin a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo! Primele declarații: ”Am revenit pentru fani”

Antrenorul ceh își va începe al treilea ”mandat” în Ștefan cel Mare”. Momentan, acesta nu a semnat cu Dinamo și așteaptă o discuție cu șefii clubului, după care va lua o decizie. Uhrin nu a vrut să vorbească foarte mult despre lotul pe care îl are la dispoziție.

„O să discutăm în această seară. Nu pot să vă spun mai multe pentru că nu știu. Îmi place Dinamo, am văzut Dinamo de 2-3 ori. Am revenit pentru ei, am o relație bună cu ei (n.r. - cu fanii). Va fi mai dificil decât anul trecut.

Trebuie să văd jucătorii la antrenament. Îmi place România, am avut multe probleme personale. Nu am semnat, o să semnez dacă ne vom înțelege. E mai bine să vorbim diseară, ok?”, a spus Dusan Uhrin, la sosirea în România.

La Dinamo, Uhrin îi va lua locul lui Flavius Stoican, care s-a despărțit de Dinamo în cursul zilei de miercuri, la presiunea reprezentanților DDB, care au insistat pentru revenirea antrenorului ceh.

Stoican a semnat cu Dinamo în decembrie anul trecut și a strâns opt meciuri la conducerea „câinilor”, adunând în medie 0.63 puncte pe meci. Gaz Metan Mediaș este singura echipă în fața căreia ”câinii” s-au impus în mandatul lui Stoican.

Programul lui Dinamo în play-out:

Etapa 1: Rapid – Dinamo

Etapa 2: Dinamo – Sepsi

Etapa 3: Chindia Târgoviște – Dinamo

Etapa 4: Dinamo – FC U Craiova

Etapa 5: CS Mioveni – Dinamo

Etapa 6: Gaz Metan – Dinamo

Etapa 7: Dinamo – Academica Clinceni

Etapa 8: FC Argeș / FC Botoșani – Dinamo

Etapa 9: Dinamo – UTA

Clasamentul din play-out:

7. FC Botoșani - 23 de puncte

8. UTA Arad - 20 de puncte

9. Rapid - 20 de puncte

10. Sepsi - 20 de puncte

11. Chindia - 18 puncte

12. FCU Craiova - 17 puncte

13. CS Mioveni - 15 puncte

14. Dinamo - 9 puncte

15. Academica Clinceni - 7 puncte

16. Gaz Metan - 5 puncte