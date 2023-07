”Trebuie lucrat mai mult mental!” Bergodi, dezamăgit după încă un pas greșit făcut de Rapid

La finalul partidei, Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a susținut în repetate rânduri că jucătorii săi nu au mentalitate de învingător.

„Am pierdut două puncte. De ce m-am temut, s-a întâmplat. Aspectul mental... Noi am dat golul, trebuia să intrăm mai agresiv în repriza a doua. Parcă eram mulțumiți. Trebuia să dăm și al doilea gol. Apoi au venit două greșeli, două goluri.

Bine că nu am pierdut. Am făcut pressing acolo sus, am avut o ocazie mare prin Ioniță. Am remizat, din păcate, asta este, dar nu sunt supărat. E un pic trist. Trebuie să lucrăm mult la aspectul mental, avem o echipă cu jucători buni de calitate.

Când dai un gol, trebuie să-l dai pe al doilea, pe al treilea. Dacă te retragi, ei intră cu entuziasm, recuperează două mingi și dau două goluri. Mai e de lucrat.

Eu sunt antrenorul și încerc să implementez o mentalitate de învingător, să nu ne mulțumim cu puțin. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin.

Ne-au prins pe două contraatacuri, pe mingi pierdute, și asta este. Se poate întâmpla, trebuie să lucrăm din punct de vedere mental. Când intri în stare de automulțumire, e greu, pentru că fotbalul te pedepsește mereu. Nu există să ții de rezultat la 1-0, pentru că fotbalul te pedepsește mereu. Mereu te pedepsește.

Cine a intrat de pe bancă, a intrat bine, am dat gol, am avut ocazii importante, dar am pierdut două puncte.

E normal că am nevoie de timp, sunt de 15 zile aici. Trebuie să lucrăm mult din punct de vedere mental, băieții au nevoie de un declic, să jucăm întotdeauna pentru a câștiga, nu să ne mulțumim la 1-0.

Nu vorbesc acum, la cald, despre întăriri, am un grup de jucători buni. Vom vedea”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul meciului cu FC Botoșani.

Pentru Rapid urmează duelul în deplasare cu FC Voluntari, programat luni (07.08), de la ora 21:30. În timp ce FC Botoșani va primi vizita oltenilor de la FCU Craiova.

În urma rezultatului înregistrat vineri seară, Rapid ocupă locul patru în clasament, cu cinci puncte. De partea cealaltă, FC Botoșani se află pe 12, cu două puncte.