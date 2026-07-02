Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo la finalul sezonului 2025/2026, după doi ani și jumătate petrecuți pe banca echipei din Ștefan cel Mare.

Conducerea lui Dinamo i-a găsit rapid înlocuitor antrenorului croat și l-a adus Nuno Campos, antrenor portughez care a fost secund la AS Roma și a antrenat-o pe Zalaegerszeg din Ungaria.

Costel Orac nu se aștepta la plecarea lui Zeljko Kopic: „Surprinzătoare”

Într-un dialog cu Sport.ro, Costel Orac a fost întrebat dacă a fost surprins de plecarea lui Zeljko Kopic, având în vedere rezultatele excelente pe care le-a reușit Dinamo sub comanda antrenorului croat.

Fostul fotbalist al „câinilor” în perioadele 1981-1989 și 1990-1991 a explicat că senzația din exterior a fost că cele două părți vor continua.

„(n.r. Cum vi s-a părut această despărțire bruscă de Zeljko Kopic?) Surprinzătoare, chiar surprinzătoare, pentru că, chiar dacă la un moment dat se discuta despre situație, am crezut că totul se va rezolva și va continua, dar uite că nu a fost așa.

(n.r. Care credeți că au fost motivele plecării sale?) Îmi e greu să îmi dau seama, pentru că nu știu amănunte.”, a spus Costel Orac în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fostul atacant are încredere că Nuno Campos poate fi „pariul” câștigător pentru Dinamo, dar consideră că vor conta enorm ce jucători vor reuși să transfere roș-albii.

(n.r. Credeți că Nuno Campos poate menține trendul ascendent de la Dinamo?) Nu am prea multe informații despre el, depinde ce transferuri va reuși să facă și când le va reuși. Țin minte că și anul trecut s-au făcut transferuri pe ultima sută de metri și a fost nevoie de ceva timp ca jucătorii aceia să se integreze, așa că sunt mai mulți factori de care trebuie să ținem cont.

În general, antrenorii portughezi dau un randament bun în fotbalul de la noi.”, a adăugat Costel Orac.

Din decembrie 2023, de când a venit la Dinamo, Zeljko Kopic a înregistrat 44 de victorii, 38 de remize și 31 de înfrângeri într-un total de 113 meciuri.

Alături de tehnicianul croat, Dinamo s-a salvat de la retrogradare și s-a calificat de două ori în play-off, reușind să termine pe locul șase în stagiunea 2024/2025 și pe poziția a patra în sezonul trecut.