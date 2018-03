Surpriza URIASA! Claudiu Niculescu, out de la Voluntari!? Cui i-a fost oferit postul sau

Parcursul sub asteptari al Voluntariului din acest sezon ii pune in pericol postul lui Claudiu Niculescu.

Antrenorul care le-a adus ilfovenilor Cupa Romaniei ar putea ramane fara loc de munca. Conform Gazetei Sporturilor, conducerea Voluntariului i-a oferit postul lui Dan Alexa. Antrenorul de la Dunarea Calarasi a anuntat ca va da un raspuns in viitorul apropiat. Alexa ar urma sa preia Voluntariul din vara, daca va accepta termenii propusi de club.

"Niculescu are tot sprijinul nostru, mai are contract pana in vara anului viitor. Am inceput bine play-out-ul. Avem un proiect solid pe care vrem sa-l cotninuam impreuna", a declarat managerul Voluntariului, Dan Leasa, pentru sursa citata.