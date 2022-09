Gazonul de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” a fost schimbat, operațiune care îi va costa pe cei de la CFR aproximativ 300.000 de euro. Astfel, CFR va trebui să joace în altă parte meciul cu ploieștenii.

S-a vorbit despre varianta Cluj Arena, stadionul rivalei Univestitatea Cluj, dar răspunsul din partea Consiliului Județean întârzie să apară, astfel că oficialii campioanei s-au reorientat. Cristi Balaj a dezvăluit că CFR a trimis o cerere către stadioanele de la Mediaș și Sfântu Gheorghe.

Gazonul de la Mediaș nu arată foarte bine, din cauza numărului mare de meciuri pe care le-a găzduit stadionul în ultima perioadă, astfel că sunt șanse importante ca CFR să joace ”acasă” pe stadionul lui Sepsi!

Cristi Balaj: ”Urmează să analizăm, să vedem unde vom juca”

„Nu știm (n.r. - unde vor juca). Cei de la Ploiești au fost înțelegători, regulamentul competiției spune că trebuie anunțat, în situația în care se schimbă locul de disputare a unei partide, echipa gazdă trebuie să anunțe LPF cu zece zile înainte. Cei de la Petrolul Ploiești au dat dovadă de înțelegere și ne-au acordat un timp suplimentar, putem anunța cu șapte zile înainte. Încercăm să ne încadrăm în cele zece zile în care vom anunța. Bineînțeles, vom fi în contact cu ei. Dacă se ia o decizie mai repede, îi vom anunța.

Situația este foarte simplă, n-ar trebui să complicăm subiectul. Noi, la nivel managerial, am făcut o solicitare către Consiliul Județean, care este proprietar al stadionului Cluj Arena, am făcut această solicitare după ce am semnat contractul cu cei care au început schimbarea gazonului. Nu am primit un răspuns oficial, am fost obligați, pentru a respecta regulamentul, să facem solicitare către cei de la Mediaș și am făcut o solicitare și la Sepsi.

Am primit un răspuns cum că am fi primiți și la Mediaș, și la Sepsi. Urmează să analizăm, să vedem unde vom juca. Starea gazonului a avut de suferit în urma numărului mare de jocuri, vom analiza și vom lua o decizie. Nu putem aștepta după un răspuns, pentru că am ieși din termenul care este stabilit în regulamentul de organizare al competiției”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Stadionul celor de la Sepsi a fost construit în 2021 și a costat 25 de milioane de euro, investiție suportată de Guvernul Ungariei. Arena covăsnenilor are o capacitate de 8,400 de locuri și beneficiază de mai multe facilități de ultimă generație.