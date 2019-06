"Suntem la un nivel la care sunt foarte putine cluburi din Europa se afla!" Anuntul facut de MM Stoica inaintea noului sezon

Stelistii au incredere ca 2019 va fi anul lor.

Mihai Stoica spune ca echipa de titlu se va construi in jurul lui Mihai Pintilii si Lucian Filip.

"Cu Andone au fost doar 3 antrenamente, o parte dintre jucatorii importanti sunt plecati. N-am niciun fel de dubiu ca Andone poate sa duca munca mai departe, stiu cine e Bogdan Andone. Mi-e jena cand ma intalnesc cu multi suporteri de-ai nostri. Oamenii ma intreaba cand mai luam titlul. Sper ca intrebarea sa nu aiba sens anul viitor pe vremea asta", a spus MM.

Acum la Napoli, Vlad Chiriches face antrenamente cu FCSB ca sa-si revina dupa ultima accidentare. MM vede in asta un semn ca vicecampioana dispune de facilitati de cel mai inalt nivel.

"Chiriches, capitanul nationalei, cand are o problema medicala vine sa se recupereze la noi. Am ajuns la un nivel la care sunt foarte putine cluburi in Europa. Chipciu, la fel. Cand a avut probleme, a venit la noi. Ramanem cu regretul ca de 4 ani de zile suntem perdantii de serviciu. Cred ca anul asta se vor schimba lucrurile, cred ca in jurul lui Pintilii si al lui Filip se poate construi o echipa de titlu. N-au fost gasti la noi, echipa e alcatuita din jucatori cuminti. N-a fost performanta asa cum ne-am dorit noi", a explicat MM.