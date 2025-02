Marius Șumudică: "Sunt mândru că m-am născut în București și nu aici"

U Cluj a deschis scorul prin Masoero, în minutul 20, iar Rapid a restabilit egalitatea un sfert de oră mai târziu, prin Christensen. Gazdele conduse de Ioan Ovidiu Sabău au dat lovitura în minutul 79, când Thiam a reușit golul victoriei.



Totuși, Rapid putea beneficia de un penalty în minutul 84. La o lovitură liberă a giuleștenilor, Cristi Manea a fost călcat în careul advers de Van der Werff, care a alunecat. Centralul Adrian Cojocaru a dictat doar corner la faza respectivă, iar arbitrul VAR Claudiu Marcu nu l-a chemat la monitor să revadă faza.

La conferința de presă de după joc, Marius Șumudică nu a acceptat nicio întrebare. A ținut un monolog de aproape patru minute, le-a transmis câteva mesajele inclusiv lui Kyros Vassaras și Emil Boc, iar ulterior s-a ridicat de pe scaun și a plecat pentru că era "foarte nervos".

La ieșirea din sală, Șumudică a ținut să mai spună ceva: "Sunt mândru că m-am născut în București și nu aici!".

Marius Șumudică: "Suntem singuri împotriva tuturor"

Anterior, Șumudică le-a cerut tuturor celor care sunt "în jurul lui U Cluj" să se oprească pentru că "o să ajungeți să fiți huliți". Antrenorul de la Rapid făcea referire la greșelile de arbitraj în favoarea liderilor.

”Cu tot respectul pentru toți analiștii, pentru toți oamenii ăștia care au fost mari arbitrii. Mă refer aici la domnul Crăciunescu, Avram, Porumboiu. Care vreți voi. Dacă mie îmi spuneți că nu este penalty la Manea, atunci nu mai e niciun penalty niciodată.



Nu am nimic cu U Cluj, le doresc baftă în continuare, dar îmi doresc și eu arbitrajele pe care le are U Cluj. Mi le-aș dori... Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzău, săracul i-a făcut make-up unuia, i-a dat cu puțin fard și imediat s-a dus la VAR. Penalty.



Astăzi, la noi, îl calcă de la spate. Nu am văzut în viața vieții mele. Călcat! Dacă vedeți ce picior are Manea... călcat de la spate... nu se duce nici măcar la VAR. Păi, pentru ce am inventat VAR-ul ăsta? Pentru ce?



Nu se poate așa ceva. Acum e mai rău ca înainte, domnilor. Eu nu am nimic. Domnul Vassaras, toți cei care... Nu vreau să fiu suspendat, nu vreau. Dar vreau să am și eu un răspuns. Ce s-a discutat în camera VAR, ce i s-a comunicat arbitrului. Pentru că Rapidul a venit să-și apere corect șansele, dar cred că sunt două lucruri care pe mine mă fac să-mi pun semne mari de întrebare.



Unul: în continuare, sintagma 'Suntem singuri împotriva tuturor'. Eu de când am revenit la Rapid nu am avut o greșeală în favoarea noastră. În patru luni de zile, o dată nu am avut un ajutor! Mic, mic! Astăzi... Îmi era și jenă. Au ajuns să ascundă mingile. Nu mai dădeau mingile. Nu a prelungit extra peste cele șase minute. Au alergat jucătorii mei să ia mingile. Pasau de la unii la ceilalți. Pe cuvântul meu.



Oameni buni, vă lăudați că Clujul e cel mai tare oraș, că sunt oameni corecți. Domnule Boc, care sunteți alături de echipa asta, ați făcut lucruri minunate în orașul ăsta, organizați fotbal, tenis, tot. Opriți-vă, domnilor, toți care sunteți în jurul acestei echipe. O să ajungeți să fiți huliți. Cu tot respectul pentru acest club. Nu se poate așa ceva! Ce s-a întâmplat astăzi a fost total în favoarea lui U și total în defavoarea Rapidului. Și cu asta am terminat, nu vreau să vorbesc mai mult, că sunt foarte nervos”, a răbufnit Marius Șumudică.