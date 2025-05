Contractul lui Marius Șumudică se va prelungi automat în cazul în care își îndeplinește obiectivul și se califică în cupele europene. Rapid are patru puncte sub locul 4, ocupat de U Cluj, cu trei runde înainte de finalul play-off-ului.

Șumudică nu exclude varianta Gaziantep: "Mă bucur că sunt pe buzele celor de acolo"



Întrebat înaintea meciului cu Dinamo dacă va continua la Rapid în cazul în care va califica echipa în cupele europene, Șumudică a răspuns: "Este o întrebare la care nu pot să vă răspund în momentul de față și nici nu doresc".



Recent, în presa turcă au apărut informații potrivit cărora Marius Șumudică ar putea antrena Gaziantep pentru a treia oară. Tehnicianul nu neagă această variantă și susține că a primit mai multe oferte în ultimele luni.



"Eu tot timpul am avut oferte! Pentru mine nu e nimic ieșit din comun. Am avut sezonul ăsta 3-4 oferte pe care le-am refuzat. Tot timpul am fost contactat.



În momentul de față, am înțeles că Gaziantep nu mai are antrenor. Mă bucur că sunt pe buzele celor de acolo. Mai departe, eu am contract cu Rapid București și mai am încă trei etape să îndeplinesc un obiectiv. Îmi doresc din suflet să mă concentrez numai pe ce am de făcut, adică să câștig cele 3 puncte de mâine.



Astfel de zvonuri... probabil că nu iese fum fără foc, dar nu e momentul să vorbesc despre altă echipă atât timp cât sunt antrenorul Rapidului", a mai spus Șumudică.

Gaziantep a rămas fără antrenor. Turcii anunță că Marius Șumudică ar putea reveni



Presa turcă a scris că Marius Șumudică ar putea reveni la Gaziantep din sezonul următor. Gaziantep a oficializat sâmbătă despărțirea de Selçuk İnan (40 de ani), care a condus echipa în ultimul an și jumătate, iar acum caută un înlocuitor.



"În urma plecării lui Selçuk İnan, toți ochii se îndreaptă spre Marius Șumudică.



Gaziantep a accelerat acum căutările pentru un nou antrenor, iar atenția fanilor și a celor din preajma clubului se îndreaptă spre Marius Șumudică. A mai antrenat echipa de două ori și are o legătură puternică cu fanii.



Rămâne de văzut dacă Gaziantep îl va contacta din nou pe Șumudică. Numele antrenorului a început să fie tot mai menționat printre suporterii echipei, însă clubul nu a oferit încă un anunț oficial", scrie site-ul turc Gaziantep'in Habercisi.



Marius Șumudică a avut două mandate la Gaziantep: iulie 2019 - ianuarie 2021 și septembrie 2023 - martie 2024. După ultima plecare, locul său a fost luat de Selçuk İnan, cel care a părăsit acum clubul.



Gaziantep, la care evoluează Alexandru Maxim și Deian Sorescu, are patru înfrângeri consecutive acum în Super Lig, însă nu are emoții în privința retrogradării. Cu trei runde înainte de finalul sezonului se află pe locul 12, cu 42 de puncte.