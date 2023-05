Sorin Cârțu anunță un rezultat sigur în ultima etapă: "Cu riscul de a fi suspendat, joc la pariuri!"

După victoria de ieri cu Rapid, scor 3-2, Universitatea Craiova și-a asigurat poziția a patra, însă ea ar putea să nu fie suficientă pentru competițiile europene. În cazul în care Sepsi va câștiga Cupa României, locul 4 nu va duce nici măcar la barajul pentru Conference League, astfel că echipa antrenată de Eugen Neagoe speră să o devanseze pe CFR Cluj în ultima etapă.

Sorin Cârțu: "1 solist la CFR Cluj - Farul! Cu riscul de a fi amendat sau suspendat, o să joc la pariuri"

Pentru a urca pe 3, Universitatea Craiova trebuie să învingă Sepsi, acasă, iar CFR Cluj să nu câștige meciul cu Farul, de pe teren propriu. Totuși, Sorin Cârțu este convins că echipa lui Dan Petrescu va câștiga fără probleme meciul cu gruparea constănțeană, care și-a asigurat deja titlul de campioană.

Mai în glumă, mai în serios, Cârțu a spus că va și paria pe victoria celor de la CFR Cluj, însă în momentul în care a fost întrebat ce argumente are nu a dorit să ofere un răspuns concret, explicând că declarațiile sale s-ar putea interpreta.

"Este o victorie bună, ne dă în continuare speranțe, deși speranțele sunt minime. Eu merg pe un 1 solist la CFR. 1 solist! Cu riscul de a fi amendat sau suspendat, o să joc la pariuri. Mă duc și mă și filmez. Eu nu mai fac comentarii într-un fel sau altul, pentru că s-ar interpreta. Eu spun ce joc pe bilet. CFR-ul nu își ratează șansa pe care o mai mare pentru cupele europene.

În momentul în care noi am bătut FCSB acasă, noi eram pe locul 2. La momentul ăsta, noi am fi jucat meciurile decisive pentru capionat, cu Rapid. Pe urmă, cu Sepsi acasă. Ar fi trebuit să jucăm cu altă miză, nu pentru baraj dacă e locul 4. Trebuia să fim fără emoții pentru locurile europene la ceea ce am jucat", a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.

Programul ultimei etape din play-off

Duminică, ora 18:15: FCSB - Rapid

Duminică, ora 21:00: CFR Cluj - Farul

Duminică, ora 21:00: Universitatea Craiova - Sepsi