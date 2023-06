Sorin Cârțu (67 ani) a anunțat oficial că nu va mai ocupa funcția de președinte la Universitatea Craiova. Fostul component al „Craiovei Maxima” nu a încheiat doar angajamentul cu clubul finanțat de Mihai Rotaru, ci și activitatea în fotbal, după cum a anunțat la conferința de presă din Bănie.

Monarhie absolută la Universiatea Craiova! Mihai Rotaru va fi patronul și președintele echipei

La conferința de presă în care și-a anunțat retragerea din fotbal, Sorin Cârțu a dezvăluit că pentru funcția pe care o ocupa în cadrul clubului nu va fi adusă o altă persoană. Toate atribuțiile îi vor reveni lui Mihai Rotaru, finanțatorul echipei.

„Mi-a spus: 'Nea, Sorine, nu mă gândesc să aduc pe cineva' (n.r. Mihai Rotaru). Ce mi-a zis mie, vă spun și eu. Dar cel mai bine vorbiți cu dânsul. Mie mi-a spus că o să fie dânsul președinte, dar cel mai bine este să-l întrbați.

Mi-a zis: 'Nea, Sorine, un onorific' (n.r. Mihai Rotaru). Nu mi-am dorit nimic”, a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă susținută pe 16 iunie.

Totodată, fostul component al „Craiovei Maxima” a justificat că a avut o relația bună cu Mihai Rotaru, lipsită de evenimente neplăcute.

„N-am avut cu domnul Rotaru niciun fel de ceartă. Sigur, că discuții contradictorii sunt, dar eu l-am respectat, m-a respecat. A fost colaborarea pe care noi am stabilit-o de la început. Efectiv nu am vrut stres, nu am dat niciun antrenor afară, cum s-a zis că l-am dat pe Mangia afară pentru că vreau eu să antrenez, că-l aduc pe Papură, că a fost jucător meu. Au fost niște comentarii, dar eu nu puteam să vin să spun: 'Stai, bă, puțin că nu eu îl pun pe Papură, nu eu îl dau afară pe Mangia!', dar fiecare cume este învățat să citească printre rânduri”, a mai spus Sorin Cârțu.