Sorescu, marcat de momentul controversat de la Mioveni: „A fost îngrozitor!” Reacția tatălui său: „Voiam să joace aici, dar până să îți bați joc de copilul meu!”

Cel mai important și valoros fotbalist al clubului din Ștefan cel Mare a încheiat anul pe locul al patrulea în clasamentul golgheterilor din Liga 1, în ciuda faptului că echipa sa se află pe penultima poziție în clasament. Sorescu are 8 goluri înscrise în cele 19 meciuri jucate în campionat, în acest sezon, dar rămâne unul dintre jucătorii contestați.

Deian Sorescu: „Încerc să mă agăț de orice speranță!”



Fotbalistul a vorbit într-un interviu acordat pentru PRO TV și www.sport.ro despre anul recent încheiat și despre momentele dificile prin care a trecut.

„A fost un an greu, foarte greu. Cel mai dificil, chiar dacă la fiecare interviu am spus că anul care a trecut a fost dificil și speram ca anul următor să nu mai fie la fel. Sunt unele momente în care mă satur și vorbesc singur și zic: 'Gata, nu mai pot. Renunț pentru că nu mai am putere!'.

Încerc să mă agăț și să mă prind de orice speranță, ca să lupt în continuare. De foarte multe ori am simțit că am ajuns la limita puterilor, sunt foarte multe situații în care stăteam acasă și mă gândeam: 'Băi, eu de ce merit asta..?' Așa e stilul meu, ăsta sunt, să mă implic și să ajut lumea de lângă mine”, a declarat Sorescu pentru PRO TV și www.sport.ro.

Debutul la națională, cel mai special moment



Jucătorul lui Dinamo a vorbit și despre momentul debutului la echipa națională, dezvăluind emoționat cum s-a simțit în acele momente.

„De nedescris. Așa cum am spus și atunci, prima dată când am luat tricoul de antrenament, am simțit, nu știu, că iau o armură de luptător și am o țară în spate, care mă susține și mă sprijină mereu!”, a descris fotbalistul.

După un start fulminant de sezon, în care înscria pe bandă rulantă pentru Dinamo, deși ratase șansa unui transfer, după ce oficialii clubului au refuzat câteva oferte primite pentru el din cauza sumelor care nu se ridicau la nivelul așteptărilor, forma lui Sorescu nu a mai fost la fel de bună.

Criticat pentru ultimele prestații, jucătorul de 24 de ani a venit cu un răspuns pentru replicile primite: „Nu te poți aștepta ca un singur jucător să îți dea 2-3 goluri pe meci sau să îți decidă meciul de fiecare dată”.

Reacția lui Sorescu după momentul controversat de la Mioveni



Întrebat despre relația tensionată pe care a avut-o cu Mircea Rednic, Sorescu a dezvăluit că între el și tehnicianul demis după ultima etapă au existat neînțelegeri, însă a ținut să lămurească aspectele apărute legate de influența sa din vestiar.

„Da, au fost neînțelegeri între mine și nea Mircea. Tot se spunea că eram unul dinte jucătorii care schimbam antrenorii, unul dintre jucătorii care puneam presiune pe antrenori, unul dintre jucătorii care schimbam antrenamentele, nu e nimic adevărat.

Toți antrenorii care au fost la Dinamo pot să confirme lucrul ăsta. Nu m-am băgat niciodată, nu o să mă bag niciodată”.

În penultima etapă, golgheterul „câinilor” a fost protagonistul unui moment controversat, după ce fanii dinamoviști i-au smuls tricoul de pe el, la finalul meciului cu CS Mioveni, 1-2, după ce gazdele au câștigat cu două goluri înscrise în prelungiri. Sorescu fusese autorul singurului gol al lui Dinamo, din penalty, însă la final a fost cel mai taxat de fani.

Întâmplarea l-a afectat nu doar pe jucător, ci și pe tatăl acestuia, care a fost cel care l-a încurajat inițial să semneze cu Dinamo.

„Am venit la clubul Dinamo cu brațele deschise, am venit pentru tata. El mi-a spus niște cuvinte acum, nu mă așteptam de la el, lucruri bune. A pus și el în balanță lucrurile: 'Bă, stai, e clubul la care-mi doream să joace, dar până să îți bați joc de copilul meu!' Totuși, are și el o limită”, a dezvăluit fotbalistul.

Despre momentul de la Mioveni, Sorescu s-a arătat extrem de dezamăgit și a dezvăluit cum l-a afectat asta.

„Da, acolo a fost momentul critic, pentru mine s-a terminat absolut totul. Pentru mine a fost ceva îngrozitor. Eu nu am dormit 36 de ore, până la antrenamentul de a doua zi, cred că am dormit o oră și un pic.

Mulți nu știu ce se întâmplă cu adevărat la club. Ăsta e adevărul și asta susțin în continuare. Nu, nu se va schimba. Dacă nu s-a schimbat până acum, eu sper să se schimbe, dar nu mai am nicio încredere”, a mărturisit Sorescu.