Si-a schimbat numele din cauza parintilor! Povestea incredibila a unui fotbalist din Liga 1: ce l-a determinat sa ia decizia

Andrei Sintean (21 de ani), atacantul lui Hermannstadt, are o poveste de viata speciala.

Andrei Sintean a fost adus de Hermannstadt in vara anului trecut, iar in acest sezon a reusit deja un gol si o pasa decisiva in tricoul sibienilor.

Atacantul de 21 de ani si-a inceput cariera la juniorii lui Poli Timisoara, iar pe atunci numele sau era Andrei Mezin.

Cu toate acestea, casatoria mamei sale cu un alt barbat l-a determinat sa pe Andrei sa isi schimbe numele si sa ia numele tatalui sau natural, anunta Ziare.com.

Parintii sai au divortat inaine ca el sa se nasca, iar fotbalistul nici nu a vrut sa ia in calcul posibilitatea de a prelua numele tatalui sau vitreg.

Astfel, la varsta de 17 ani, cand mama lui s-a recasatorit, Andrei a decis sa ia numele tatalui sau natural.

Andrei Sintean a evoluat in toate nationalele de juniori ale Romaniei, iar de-a lungul carierei a mai evoluat in Cehia, la Viktoria Zizkov si la Slavia Praga.