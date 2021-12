Sfat pentru marele pariu al lui Gigi Becali de la FCSB: "Să mai pună forță pe el, poate să crească"

După ce a fost caracterizat de Adrian Iencsi (46 de ani), cel care l-a promovat și l-a titularizat la Unirea Jucu (2016-2017) și Pandurii Târgu Jiu (2017-2018), a venit rândul lui Ilie Poenaru să vorbească despre Adrian Șut, fotbalist pe care l-a avut sub comandă la Academica Clinceni, în perioada 2018-2020.

Sfatul lui Ilie Poenaru pentru Adrian Șut

Actualul tehnician de la Gaz Metan Mediaș i-a oferit un sfat lui Șut în privința pregătirii fizice de care are nevoie pentru a-și ridica nivelul și a vorbit despre polivalența mijlocașului, evocând un moment de la Academica Clinceni, când l-a folosit pe actualul închizător în poziția de mijlocaș ofensiv.

"Poate să crească, poate deveni mai bun. Este un caracter foarte bun și se pregătește foarte bine. Cred că trebuie să mai pună din punct de vedere fizic, să mai pună forță. Are nevoie în poziția în care joacă el. Depinde ce i se cere și ce vrea de la el. E un jucător pe carel -am folosit în inter, număr 10, număr 6. E un jucător inteligent, foarte responsabil în teren. Îți aduce și un plus, îi place golul și apare la finalizare.



A marcat destul de multe goluri, chiar și la Clinceni, avea șase goluri din poziție de număr 8. Cu două zile înaintea unui meci cu Viitorul, la Clinceni i-am spus că am nevoie să joace număr 10, n-aveam soluții. I-am arătat ce trebuie să facă tactic, iar apoi a venit la mine și mi-a spus 'Mister, nu pot să joc acolo, nu sunt în largul meu'.



Am spus 'Ba da, o să joci acolo și să marchezi'. Și exact asta s-a întâmplat, a marcat și de atunci zâmbim. Țin legătura cu el, este unul dintre jucătorii cu care vorbesc, de la care primesc mesaje tot timpul. E un copil pe care l-am crescut într-un mediu foarte bun și a vrut, asta este foarte important, și-a dorit", a spus Ilie Poenaru, la Digisport.

750.000 de euro e cota lui Adrian Șut

1,86 m e înălțimea mijlocașului central de la FCSB

ASA Târgu Mureș, Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni sunt echipele la care a mai activat Șut

Adrian Iencsi: "Șut să fie mai obraznic pe teren"

"Principala calitate a lui Șut e că ajută echipa să aibă rezultate, nu freacă mingea. E disciplinat tactic: dă echilibru și defensivei, participă și la faza ofensivă.

Am auzit acea declarație dată de Gigi Becali, eu pot să afirm că va ajunge un fotbalist important al României. Și de ce spun asta? Pentru că e un fotbalist eficient, se pune în slujba echipei, se adaptează oricărui sistem de joc, e responsabil și se achită mereu de sarcini. Cărui antrenor nu-i place un asemenea jucător

Am auzit și că e asemănat cu Sergio Busquets. Nu are talia lui, mai trebuie să progreseze enorm, dar e o comparație care îl poate motiva. Adrian Șut are un control al balonului foarte bun. Ce i-aș recomanda? Să fie mai obraznic pe teren!", a spus Adrian Iencsi, pentru www.sport.ro.