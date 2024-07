Sepsi OSK - Poli Iași, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Moldovenii, deplasare dificilă la Sfântu Gheorghe

Cele două echipe se vor întâlni sâmbătă după-amiză, de la ora 17:00, pe stadionul „Sepsi” din Sfântu Gheorghe.

Ultima întâlnire dintre Sepsi OSK și Poli Iași s-a petrecut în returul sezonului regular și s-a încheiat cu o victorie categorică a echipei lui Laszlo Dioszegi, scor 6-0, prin golurile marcate de Ștefănescu(19', 84'), Matei(36'), Păun (42'), Kallaku (63') și Bălașa (88').

În ultimele cinci partide directe dintre Sepsi și Poli Iași din campionat, secuii au câștigat de trei ori, moldovenii au câștigat o dată, și a fost un rezultat de egalitate.

Oaspeții au terminat sezonul trecut pe locul șase în play-out. De cealaltă parte, Sepsi OSK a încheiat sezonul precent pe locul cinci în play-off, cu 34 de puncte, la 2 distanță de locul patru ocupat de Farul Constanța.

Tony Da Silva: "Am învins cancerul, nu mi-e frică de nimic!"

Tehnicianul portughez a rememorat lupta sa împotriva cancerului și succesul în salvarea echipei Poli Iași de la retrogradare sezonul trecut.

„Deși nu i-am putut păstra pe Lung, Bettaieb și Buș, sunt foarte încrezător. Avem un schelet foarte puternic de anul trecut și am adus jucători valoroși, de perspectivă sau cu experiență, în această vară. Sunt foarte mulțumit de lot! Dacă jucătorii vor avea curaj, ‘cojones’ și zâmbet, nu vom mai avea emoțiile de anul trecut. Eu am învins cancerul, am salvat Poli, nu mi-e frică de nimic!”, a declarat Tony Da Silva, în cadrul conferinței de presă meciului.