Eșecul lui Dinamo a stârnit furia lui Nicolescu! Președintele critică tinerii și anunță mutări noi, dar și o plecare

Formația antrenată de Nuno Campos a deschis scorul prin Alex Pop, însă a cedat inițiativa pe parcursul reprizei secunde, fiind întoarsă până la final. Această cădere a fost taxată de conducerea echipei, Andrei Nicolescu exprimându-și nemulțumirea față de modul în care jucătorii de perspectivă au tratat șansa de a se remarca pe teren.

„O primă repriză controlată, în care am avut câteva ocazii. În a doua repriză au intrat foarte mulţi copii. M-a deranjat un pic atitudinea multora dintre ei pentru că aşteaptă un an să ajungă din nou la Dinamo şi când ajung, ori se supără unii pe alţii, ori nu se concentrează. Pentru foarte mulţi dintre ei era un moment în care trebuiau să demonstreze că au calitatea să rămână în lotul lui Dinamo pentru sezonul viitor. Deciziile nu sunt ale mele, e o perioadă de rodaj a antrenorului şi îşi va trage concluziile după cantonament”, a spus Andrei Nicolescu, la PrimaSport.