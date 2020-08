BREAKING NEWS | UTA nu a scapat de coronavirus! Inca 5 jucatori au fost depistati pozitiv! Anuntul oficial al clubului

Coronavirusul continua sa puna probleme echipelor din Liga 1.

Cu mai putin de o saptamana pana la prima etapa din noul sezon al competitiei, la UTA Arad au fost depistate alte 5 cazuri de Covid-19. Anuntul a fost facut de club, printr-un comunicat pe site-ul oficial.

"Astazi, utistii au sustinut cea de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical. Pe langa jucatori si staff-ul tehnic, la testare a participat si staff-ul administrativ.

Rezultatele au sosit in aceasta seara, 5 dintre jucatori iesind pozitivi. Acestia raman in izolare, in timp ce restul lotului incepe ciclul saptamanal pentru meciul cu Viitorul Constanta", au scris oficialii aradenilor.

In urma cu doar 3 zile, la UTA era anuntat primul caz de coronavirus in randul jucatorilor, motiv pentru care a fost anulat meciul amical pe care aradenii trebuiau sa-l joace cu CFR Cluj.

UTA Arad este programata in prima etapa din noul sezon al Ligii 1 sambata, 22 august, de la ora 15:30, in deplasare la Viitorul.