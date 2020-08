Noticia trágica: D.E.P Jesús. Te echaremos de menos. Una gran pérdida para la familia de la SD Oyonesa, un chico para todo (directivo, ex_delegado,.redes sociales...) y sobre todo para tod@s. Nunca te olvidaremos. Nuestro más sentido pésame para sus familiares y amigos.

A post shared by SD Oyonesa (@sdoyonesa) on Aug 21, 2020 at 12:19am PDT