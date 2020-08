Caz de coronavirus la Liverpool! Toti jucatorii risca sa intre in carantina cu 10 zile inainte de meciul din Supercupa Angliei!

Fotbalul mondial nu scapa de coronavirus.

Dupa cazurile aparute in Ligue 1, acolo unde meciul dintre Olympique Marseille si St. Etienne din prima etapa a noului sezon a fost amanat dupa aparitiei unor cazuri de Covid-19, si la Liverpool a fost depistata pozitiv o persoana.

Echipa lui Jurgen Klopp se afla in cantonament in Austria, iar publicatia locala Kronen Zeitung a anuntat ca un membru al grupului care se afla in Salzburg a fost infectat cu noul coronavirus.

Jurnalistii englezi au preluat informatia si au aflat ca, din fericire, nu este vorba despre un fotbalist, ci despre o persoana din afara echipei.

Astfel, campionii Angliei continua sa se antreneze conform programului obisnuit. Persoana care a fost depistata pozitiv va reface testul in urmatoarele zile, iar daca al doilea rezultat va fi tot pozitiv, intregul lot pregatit de Klopp va trebui sa stea in carantina cel putin o saptamana.

Liverpool trebuie sa revina pe teren la finalul acestei luni, in meciul din Supercupa Angliei, contra lui Arsenal.