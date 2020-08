Bancu explica DEZASTRUL din Europa! Cum a scos-o, de fapt, CFR-ul pe CSU la Tbilisi: "Am fost foarte dezamagiti!"

Universitatea Craiova a obtinut o victorie fara probleme in fata Astrei, dupa eliminarea rusinoasa din primul tur al preliminariilor Europa League.

Victoria in fata Astrei este un pas pozitiv pentru olteni, care au suferit o umilinta istorica in Europa League dupa ce au fost eliminati fara drept de apel de Lokomotiv Tbilisi.

Capitanul Craiovei, Nicusor Bancu a explicat la finalul meciului ca infrangerea cu CFR Cluj din finala campionatului a fost punctul de cotitura care a destabilizat Craiova. Oltenii au avut un start slab de sezon in meciul cu Sepsi, pe care l-au castigat chinuit, urmat de umilinta cu Lokomotiv.

"Cred ca ne-am facut-o facila pentru ca am stiut sa ne impunem, ne-am revenit greu dupa acel dezastru, dar am reusit sa ne impunem si sa castigam.

A fost foarte greu, eram cu totii dezamagiti, terminati, nu stiam ce sa mai facem, pana la urma am strans randurile, am vorbit cu Mister si totul va fi bine.

Avem timp sa punem lucruri la punct, in aceasta pauza sunt convins ca vom reusi sa punem alaturi de Mister lucrurile la punct.

A fost foarte mare dezamagirea dupa esecul cu CFR, am pierdut titlul, nu se astepta nimeni sa ajungem acolo, dar am reusit. dupa 6 victorii, am avut o cadere, trebuia sa ajungem si acolo.

Tinand cont ca e pauza cu siguranta cei accidentati vor reusi sa isi revina sa fie apti pentru meciurile oficiale.

Nu imi doream pauza, ma bucur ca am fost selectionat, merg cu inima deschisa si sa facem treaba buna", a spus Bancu la finalul meciului.